打針預約｜增16間私家診所疫苗接種站　8.27起預約　附名單及連結

本港疫情升勢嚴峻，當局預計未來兩個月將有90萬人疫苗通行證到期，決定在全港增加16間私家診所新冠疫苗接種站。市民可在週六（27日）上午9點起通過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統，預約免費科興和復必泰疫苗接種服務。至於60歲或以上人士可免預約，直接到各「私家診所新冠疫苗接種站」領取「即日籌」接種疫苗。另外，當局將簡化預約程序，讓市民可在同一網站預約到免費新冠疫苗接種服務。



一按即入疫苗接種計劃預約系統

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疫苗接種需求增 有必要提前增加接種點

當局表示，其中15間新增接種站將於9月1日起運作，餘下一間在9月15日投入服務，為年齡6個月或以上的人士提供科興疫苗、和為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。

新增16間私家新冠疫苗接種站8.27起可免費預約。（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示：「今年3月及4月份分別有超過60萬人及30萬人接種了第二劑新冠疫苗，由於這些市民的『疫苗通行證』6個月寬限期即將屆滿，須於9月或10月接種第三劑新冠疫苗。再加上接種疫苗的年齡已降至6個月，而50歲或以上人士在接種第三劑疫苗至少3個月後可接種第四劑疫苗，所以我們有必要做好準備，在9月增加疫苗接種點。」

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10月將增另一批私家診所接種站 簡化預約程序

楊何蓓茵還表示，當局計劃於10月份增加另一批「私家診所新冠疫苗接種站」，進一步擴大各區接種點的分佈範圍，並提供空間逐漸取代一些設於體育館內的社區疫苗接種中心。

當局計劃於10月份增加另一批「私家診所新冠疫苗接種站」。（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵補充，市民以往接種疫苗需先上疫苗接種計劃的網站查閱機構名單，然後自行聯絡相關機構預約，程序相對繁複。當局將改善私家診所新冠疫苗接種站服務，讓市民在同一預約網站預約到免費接種科興或復必泰疫苗的服務。

（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

「私家診所新冠疫苗接種站」由富營運社區疫苗接種中心或疫苗到戶接種服務經驗的醫療機構提供服務，交通方便兼有完備的配套設施，並由專業醫護人員提供注射服務，接種流程與社區疫苗接種中心相若。

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私家診所新冠疫苗接種站地點：

• 中環皇后大道中9號（天下仁心）

• 中環皇后大道中29號華人行（亞洲專科醫生）

• 銅鑼灣告士打道255號信和廣場（香港國際專業體檢協會）

• 太古城太古城中心一期（醫思健康醫療中心）

• 尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店（健滙專科中心）

• 尖沙咀漆咸道南11-15號余仁生中心（優越專業醫療中心）

• 佐敦彌敦道238號（莊柏醫療）

• 觀塘駿業街64號南益商業中心（百本專業護理服務）

• 觀塘巧明街117號港貿中心（保康醫療中心）

• 九龍灣海濱道77號海濱匯（卓健醫療）

• 沙田車站圍1號連城廣場（醫思健康醫療中心）

• 沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈（柏峰醫務中心）

• 上水龍琛路39號上水廣場（基健專科中心）

• 屯門屯利街2號新都商場（新都專科醫療中心）

• 屯門鄉事會路113-115號利源樓（劍橋聯合醫務中心）

• 西環德輔道西410號太平洋廣場（尚至健康）（由九月十五日起運作）

全港增設16間私家新冠疫苗接種點，9月投入服務。（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

市民可瀏覽2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站，查看不同疫苗的接種地點、預約和查詢熱線等最新資訊。