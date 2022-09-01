浸會醫院放射診斷部13員工染疫　8.28一同出席私人派對　7人檢疫

疫情持續，繼多間公立醫院爆疫後，香港浸信會醫院今日（1日）表示，放射診斷部20名職員周日（8月28日）一同出席私人派對後，至今累計有13名職員染疫，包括10名放射技師及2名護士，其餘7名仍未確診的放射技師已被列為密切接觸者，須即時休假檢疫。



浸會醫院。 (資料圖片)

至少10名放射技師、2名護士確診

浸會醫院表示，周一（8月29日）至今日累計有13名員工確診，包括10名放射技師、2名護士，以及一名健康服務助理，全部已按政府規定隔離，另有7名放射技師因曾參與同一社交活動而被列為密切接觸者，要即時檢疫及休假。

浸會醫院料放射門診部服務10日後可回復正常

該院表示，已即時調配人手，集中人手應付緊急及住院病人服務，故有關服務並不受影響，而非緊急服務主要是門診放射診服務，將會盡量在兩周內重新安排相關服務，預料放射門診部的服務10日後可回復正常。

浸會醫院續指，所有員工於當值期間均有佩戴適當防護裝備，並會在上班前進行快速測試，涉及員工得悉確診後已按政府規定即時隔離及沒有回院工作，已向衞生署呈報確診的員工可獲病假，院方亦已向須檢疫的職員發放病房。

該院表示，會持續提醒員工應遵守院內的感染控制指引、注意個人衛生及遵守限制社交措施，避免參與或舉辦聚會，並強調所有員工均有責任減低自身感染的風險及鞏固醫院的保護屏障，減低院內傳播風險，保護病人、保護員工、保護醫院、避免影響醫院的運作及病人服務。