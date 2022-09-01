香港羽毛球公開賽連續三年停辦：因隔離措施與外國賽事有異

本港疫情增溫，今（1日）確診個案再次破萬，多項體育賽事受疫情影響及入境檢疫限制，未能如期舉行。香港羽毛球總會宣布，將取消在11月舉行的香港羽毛球公開賽，即連續三年「斷纜」。

總會提到，擬以「賽事氣泡」形式進行八至10天的訓練及比賽，「礙於隔離措施與其他世界巡迴賽有異，以致比賽未能按原定規劃進行」，對此深感遺憾，期望下年可復常續辦。



對上一次的香港羽毛球公開賽，已是2019年。（葉詩敏攝/資料圖片）

香港羽毛球總會表示，在過去數月，一直與世界羽毛球聯會及政府相關部門保持密切溝通，並積極爭取在配合防疫規定下復辦香港公開羽毛球錦標賽。至8月初，本港已調整抵港人士隔離及檢疫政策，惟超過400名海外參賽球員及陪同人員抵港後，亦要擬以「賽事氣泡」形式進行8至10天的訓練及比賽，礙於隔離措施與其他世界巡迴賽有異，以致比賽未能按原定規劃進行，總會對此深感遺憾，「因是次賽事取消而對各界造成不便，本會謹此致歉。」

總會又指，期望2023年香港公開羽毛球錦標賽「順利回復正常舉行」。

多項大型賽已因疫情或防疫措施觸礁

受疫情影響，以及本港維持入境檢疫安排下，多項本港國際體育賽事觸礁或「移師」海外舉辦，包括原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽，由於主辦方關注本港的防疫限制，亦未有取消政策路線圖，擬將賽事移師泰國。



體育專員楊德強今日受訪時表示失望但可以理解，強調短期內可能有活動暫緩，但以香港的條件，相信日後仍可吸引大型比賽回來香港。