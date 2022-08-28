羽毛球世錦賽｜山口茜主場力退陳雨菲兩連霸　安賽龍一場不失封王

東京奧運金牌中國好手陳雨菲，周日（28日）在女單決賽與應屆世界冠軍山口茜爭冠，在落後一局下逼對手戰至決勝局，惟力戰68分鐘仍以總局數1：2（12：21、21：10、14：21）落敗，山口茜成功在主場衛冕。



中國「一姐」陳雨菲在4強打足3局反勝奪金大熱戴資穎後，今日在決賽硬撼力爭在主場衛冕的日本好手山口茜。雙方過去交手21次，山口茜取得13勝，且近3次交手包括今年全英公開賽4強，也是全勝。

山口茜力爭成為賽史女單第5位成功連霸的選手，而陳雨菲則力求繼2011年王儀涵後，成為贏得世界冠軍的中國女單球員。

勇闖決賽的陳雨菲，力求繼2011年王儀涵後再為中國女單贏得世界冠軍。（Badminton Photo）

這場奧運冠軍大戰世界冠軍的決賽，二人在首局初段已緊咬比數，以4：3領先稍佔優的山口茜，其後接連得分一度拉開至4分差，陳雨菲力追至8：11進入技術暫停。下半局，山口茜加快球速，領先至14：9。她其後藉多拍來回的穩定性，一度拉開分差至18：10，終以21：12贏下第一局。

山口茜多次撲盡救球，左手掌擦傷需治理。（Badminton Photo）

次局，陳雨菲在追平後首度反超前3：2，其後加強攻勢也逼出山口茜失誤，一直保持領先至11：6完結上半場。陳雨菲其後拉開領先比數至7分，在末段連得5分後，以21：10追回一局。

決勝局，山口茜在調整後重新振作，以8：1再讓陳雨菲陷入苦戰。惟陳在落後4：10時連攻2分，未讓對手再拿半場最後1分，追至6：11進入技術暫停。

山口茜與陳雨菲在決勝局戰況激烈。（Badminton Photo）

中段戰況更為激烈，二人相繼為救球撲在網前地上，山口茜左手掌更擦傷需治理。戰至18：12，陳雨菲因打出界再送2分予對手，山口茜打成20：12與冠軍僅差一步，她雖被陳在末段連取2分，最終仍頂住壓力，以21：14取勝，成功在主場衛冕。

山口茜在主場達成兩連霸，陳雨菲奪亞軍，戴資穎與安洗瑩奪季。（Twitter）

安賽龍在決賽獲勝後心情興奮。（Badminton Photo）

安賽龍男單封王

現時世界排名第一的安賽龍（Viktor Axelsen），同日在男單決賽以21：5、21：16擊敗泰國好手Kunlavut Vitidsarn（台譯昆拉武特），在今屆世錦賽以一局未失強勢奪冠，也是他生涯第2個世錦賽冠軍。

今季回復佳態的安賽龍，金牌戰面對世界排名17、21歲的泰國好手Kunlavut Vitidsarn，兩人過去4度交手，安賽龍4戰全勝。

泰國好手Kunlavut Vitidsarn在次局打出亮眼表現。（Badminton Photo）

安賽龍在首局即壓制對手，Kunlavut只能從其失誤中取得分數，安賽龍攻守兼備下以21：5輕取一局。該泰國新星在次局逐漸跟上節奏，精彩的攻擊還讓安賽龍豎起拇指。惟安賽龍在下半局攻勢凌厲，逼出對手失誤，雖然Kunlavut化解4個「Match Point」，安賽龍仍以21：16再贏一局，稱霸今屆世錦賽。