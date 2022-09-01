羽毛球｜香港公開賽連續3年停辦　疫情關係再告取消

香港羽毛球總會今日（1日）宣布，原定今年11月8至13日舉行的香港羽毛球公開賽，再度受疫情影響而停辦。



香港疫情再升溫，國際龍舟錦標賽延期，更有可能移師泰國，其後再有國際大型體育賽事受疫情影響。香港羽毛球總會今日發聲明，因為最近疫情嚴重，經審慎考慮後，決定取消今年的香港羽毛球公開賽。

羽總表示，過去數月一直與世界羽聯及政府保持密切溝通，並在8月初以「賽事氣泡」形式進行8至10天的訓練及比賽，惟比賽未能按原定規劃進行，羽總對各界造成不便致歉，並希望2023年回復正常。

更多羽毛球相關報道：