中國羽毛球名宿稱曾在奧運被逼讓賽 「主動打出界或往網打」
撰文：普利森
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中國羽毛球前世界冠軍葉釗穎，近年與丈夫、國足名宿郝海東常發表惹人注目的言論，葉釗穎日前接受丹麥電視二台（TV2）訪問，重提2000年悉尼奧運會上被迫讓賽，以提高隊友龔智超奪金的機會。
據《法新社》以及綜合外媒報道，葉釗穎在周六（27日）播出的丹麥電視二台（TV2）節目中爆料指，出戰2000年悉尼奧運4強前收到管理層指示，面對同為中國隊的龔智超時，必須打2局就輸球，不要打到第3局以免拖累對方體力，藉以增加在決賽中擊敗丹麥對手馬田（Camilla Martin）的機會。她在節目中對記者說：「他們告訴我，不要搞得像是我刻意輸球，希望我不要讓龔智超太累，打2局就可以輸了。」
兩屆世界冠軍葉釗穎，22年後重提當年「秘辛」，她直言：「你們可以再去看一次比賽，我在一開始是真打，但後來我就開始主動讓賽，把羽毛球打出界或往網打。我別無選擇。」最終她在銅牌戰擊敗另一名隊友戴韞獲得銅牌，龔智超則在決賽戰勝馬丁，奪得奧運女單金牌。
奧運後忍痛退役
48歲的葉釗穎在訪談中，沒有透露任何教練或管理層人員的名字，僅強調：「我們很無力，因為我們獨自對抗這個體系。對運動員來說，奧運幾乎是千載難逢的機會，所以真的很可悲。但作為一個個體，我無法對抗這個體系」。葉釗穎在悉尼奧運後，選擇在狀態仍處高峰的時候退役。
訪問是在西班牙馬拉加進行，葉釗穎與丈夫、前中國足球名將郝海東已離開中國多年，並定居於西班牙，而郝海東也曾多次發表具爭議的言論。
BWF回應：打擊舞弊
《法新社》指，世界羽聯（BWF）對此回應，「無法評論與這一歷史事件有關的具體細節」，但強調會採取打擊舞弊的措施。主席Thomas Lund在聲明中表示，「羽毛球界不能容忍任何形式的比賽操縱，這種性質的指控是我們非常認真看待的事」。
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