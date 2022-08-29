羽毛球｜安賽龍再奪世界冠軍　IG中文訴心聲交代退出日本公開賽

丹麥羽毛球手安賽龍（Viktor Axelsen）周日（29日）橫掃世界錦標賽男單冠軍，成為今季的第6項錦標，也造出了瘋狂的38場連勝紀錄。

雖然他賽後稱傷，將退出今周的日本公開賽，但亦明言自己的生涯一直充滿波折，能有今日成就全靠堅持。



能說流利普通話的安賽龍在榮登世界冠軍後翌日，在社交媒體發文，以中、英雙語寫下感言，他先以英語感謝決賽對手觀拿屈，再感謝自己的家人、朋友、團隊及全球的支持者。不過最感人的部份，他以中文寫下。

安賽龍繼2017年後，再度奪得世界錦標賽金牌。（Getty Images）

安賽龍回顧了自己的羽毛球生涯，指出自己的發展並不順利，「我6歲開始打羽毛球，18歲因個子太高被質疑在羽毛球的道路上走不遠，23歲拼下了我的第一塊世錦賽金牌，24歲做了第一次腳踝手術，26歲做了第二次腳踝手術，27歲感染新冠，28歲嬴下我的第二塊世錦賽金牌。」

安賽龍身高1.94米，在以亞洲球手為主的羽毛球壇，身型相當突出，因此曾遭質疑。 （Getty Images）

更不用提的是，他去年贏得了東京奧運男單金牌，今年在稱霸世錦賽之前，更已先奪得歐洲錦標賽三連冠，在全英賽、印尼大師賽、印尼公開賽和馬來西亞公開賽都封王，整個2022年，他只在德國公開賽4強輸過給印度球手辛勒施亞（Lakshya Sen）；而在瑞士公開賽和泰國公開賽16強止步，也是因為他自行退賽。

安賽龍對於自己如此強勢的賽季總結道：「回頭想想，感謝自己身處逆境時沒有放棄。」今周的日本公開賽，他將不會參賽，並透過Instagram即時動態解釋：「很抱歉告訴大家我決定退出這個星期在大阪舉行的日本公開賽。為了準備世錦賽，我投入了200%的精力，在巨大的心理壓力和高強度的比賽下，我的肌肉也出現了一些小疼痛。」

身高也為他帶來些許困擾，他續寫道：「我28歲194cm的身體告訴我該去充電了，好好恢復，保持健康才能走得更長遠。」他最後答謝支持者的鼓勵，「我們一起加油吧！」