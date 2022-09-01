半山旭龢道一帶、富山邨等多區污水陽性　政府派24.5萬個快測包

本港新冠疫情持續，政府今日（1日）表示，本港三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別是中西區旭龢道與巴丙頓道一帶；黃大仙區嘉峰臺、帝峯豪苑等屋苑；以及元朗區栢慧豪園及栢慧豪廷等。



政府將會陸續向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼9月1日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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為應對新冠疫情，政府在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存，涉及地區如下：

中西區 — 旭龢道與巴丙頓道附近一帶住宅



黃大仙區 — 富山邨、峻弦、曉暉花園、彩峰苑、嘉峰臺、威豪花園、怡富花園、怡發花園、新麗花園、興業大廈、宏景花園、海港花園、瓊山苑、瓊軒苑、瓊麗苑及帝峯豪苑



元朗區 — 天盛苑、天富苑、栢慧豪園及栢慧豪廷



中西區旭龢道與巴丙頓道附近一帶住宅檢測出陽性的區域。（政府新聞處圖片）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。