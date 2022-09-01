確診大廈︱增4229幢涉泓都、寶翠園等　沙田區單日增逾400幢

政府晚上更新確診大廈名單資料庫，共有13,281幢大廈，4,229幢為新增大廈，18區當中以沙田區新增446幢最多，其次元朗區新增391幢大廈，而觀塘區則新增335幢，另外東區及屯門區亦新增超過300幢。



今日的新上榜大廈當中亦包括不少豪宅，例如中西區史釗域台、百合苑、西浦、泓都1、2、3座、帝后華庭3座、帝景園1座、福苑2座、維壹、寶翠園1、5座等。



根據今日的確診大廈名單，名單上共有13,281幢大廈，4,229幢為新上榜。中西區的上榜大廈當中，包括了史釗域台、百合苑、西浦、泓都1、2、3座、帝后華庭3座、帝景園1座、福苑2座、維壹、寶翠園1、5座等。

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而18區當中，以沙田區新增最多，有446幢，包括天宇海1A、1B、3A、6B、7A座、水泉澳邨山泉樓及月泉樓等共12幢大廈、名城1期1、2、3、5座、2期1至3座、3期2座、沙田第一城1、4、5座等共23幢大廈、迎海1至3座、帝堡城3、6、7、8座、海典居1、2、5、6、7座、嵐岸3、5、7座、溱岸8號1座等。

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另外，元朗區亦增391幢，新增大廈當中包括Grand Yoho 1、2、10座、Wetland Seasons Park 1、5、7、23座、世宙 2、5座、加州花園俊仕居、爵仕居、尚悅 2、8、9座、原築1座、峻巒19座、御豪山莊 3、7、10、11座、溱柏 1、2、6、7、9座等。

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觀塘區則新增335幢，包括Ocean One、Peninsula East 1、2座、海傲灣 1A、2座、淘大花園A、E、G座等共11幢大廈、凱滙 2、3、5座、德福花園C、E、F座等共9幢大廈、麗港城1、13、17座等共12幢大廈、瑞寧樓等。

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新增確診大廈當中，包括了41幢紀律部隊宿舍及13幢酒店，新增紀律部隊宿舍包括順利紀律部隊宿舍2、4、7、8座、上水警察宿舍1、2、3座等；新增酒店分包括諾富特東薈城酒店、九龍海逸君綽酒店、麗豪酒店、CASA酒店、旺角維景酒店、美麗華酒店及海灣軒海景酒店等。