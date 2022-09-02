劉宇隆指疫情未見頂年底死亡或破萬　15個月大危殆女嬰有屙嘔休克

本港昨日確診個案破萬宗，政府將於下周公布疫苗通行證適用年齡降至5歲的詳情。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早（2日）在電台節目指，疫情仍未見頂，料確診數字會繼續上升，疫苗通行證下調適用年齡旨在推高新冠疫苗接種率，形容現時正與疫情賽跑，強調要盡一切可能推高疫苗接種率。



劉宇隆提到，近日再有染疫兒童危殆，其中仍在留醫的15個月大女童有屙嘔、脫水、休克、凝血功能受影響等，仍未排除出現腦炎的可能性。



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疫情未見頂 年底死亡個案或破萬

政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指，現時疫苗仍未到頂，BA.4及BA.5個案合計佔整體逾六成，據其他地方經歷，預料比例仍會繼續爬升，確診數字會繼續上升。醫院的普通服務已有近五成受影響，差一步就要重啟定點醫院，強調要盡一切可能推高疫苗接種率。

他又預料，9至11月的疫情，將有多1000至2000人染疫死亡，料第五波死亡人數會在年底過一萬。

政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

15個月大女嬰危殆有休克、凝血功能受影響

劉宇隆提到，入院兒童增加，近日再有染疫兒童危殆，形容「唔使統計，幾日見一個。 」其中仍在聯合醫院兒童深切治療部留醫的15個月大女嬰，入院前曾出現三次抽筋，現時出現包括腸胃道徵狀，如屙嘔、脫水、休克、凝血功能受影響等情況，雖然目前腦掃描檢查正常，但仍有出現腦炎的可能性，料醫療團隊將盡快安排她接受磁力共振掃描。

兒童病床數量少，容易飽和，他指，現時已有很多小朋友要轉往其他病房，但因為其他專科病房的醫護團隊未必熟悉兒科護理，情況令人憂心。現時6個月至3歲幼兒的接種率約11.7%，雖然曾有一些日子每日幼兒接種近800針，但近期有回落。他呼籲家長用好現有疫苗，不要等待復必泰兒童版疫苗，並指藥廠不會賣相關疫苗給香港，港府也未必接受對方開價。

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疫苗通行證降至5歲 劉宇隆：以兩針為跳板正確

政府將於下周公布疫苗通行證適用年齡降至5歲，劉宇隆指政策都是旨在推高新冠疫苗接種率，認為現時5至11歲接種兩針的比率已達六成半，要去到九成應該不難，2個月過渡期應該足夠，現時以兩針為「跳板」屬正確決定。

有家長擔心新措施會影響孩子參與課外活動，劉宇隆認為要平衡兩方面，強調現時正與疫情賽跑，既要避免「迫爆」公營醫療系統，也要避免兒望染疫後出現重症，認為市民也應負起責任，「唔好咩都係我我我，係我哋。」兒童若無手機，可出示紙本針卡，但他表明不贊同將學校納入需要疫苗通行證的處所，因上學太重要，「你會同一生最好嘅朋友（係學校）有活動，唔可以減。」

被問到疫苗通行證適用年齡會否再降至6個月大，與可接種疫苗的年齡看齊，他回應指降至3歲、即入讀幼稚園年齡「不失係一個考慮」，但強調一切言之尚早，認為要「做好手頭啲嘢先」，並稱政府會視乎疫苗通行證適用年齡擬降至5歲後的情況再作研判，決定往後的做法。

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有校長認同措施有助鼓勵家長帶子女打針

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林在同一節目中指，認同疫苗通行證適用年齡下調，家長更有動力帶子女接種疫苗。不過，他認為攜帶紙本針卡不方便，建議當局考慮在家長手機程序加載其子女的接種記錄；另因不少學生有電子手錶，也可考慮將接種記錄載入手錶。