疫情．最新｜增9901宗確診　包括187宗輸入　多8人死亡

疫情嚴峻，單日確診昨日破萬宗，今日（2日）個案稍為回落，新增9901宗確診，包括187宗輸入。累計2667名確診病人留院，包括350宗新入院個案，危殆個案累計48宗，多8人死亡，其中2人送急症室時不治，其中一名82歲男長者無打針，快測陽性亦無呈報及求診，昨日家人發現在家暈倒，送到屯門醫院急症室時已無心跳，其後死亡，核酸測試發現CT值為19.5。學校呈報個案337宗。



政府預備下調疫苗通行證年齡到5歲，要打兩針，最快未來一兩星期公布詳情，預計有2個月過渡期安排兒童打針。



昨日疫情總覽：



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.36，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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【17:15】本港新冠疫情持續，確診數字繼續接近1萬宗。政府今日（2日）表示，本港三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及至少逾40個屋苑、屋邨或住宅大廈，受影響屋苑包括何文田豪宅天鑄、君逸山、愛民邨、俊民苑等；九龍塘廣播道及馬可尼道一帶住宅，包括星輝豪庭、尚御、逸瓏等豪宅。政府將會陸續向當區居民、清潔工和物業管理員派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

▼9月2日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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【17:10】劉家獻表示，兩宗嚴重個案，包括東區醫院一名三歲女童，發燒抽筋，快測陽性，抽筋兩次之後入院，在兒童深切治療病房留醫，格拉斯哥昏迷指數15分，屬滿分，不需插喉及用氧氣，今天已轉普通兒童病房，情況穩定，未打打針。

另一宗為瑪麗醫院兒科一名2歲女童，因嘶哮症入院，核酸檢測陽性，入院時有嘶哮症令血氧低，安全起見入深切治療病房，其後好轉，不用氧氣，今日已可出院。

【17:00】劉家獻表示，聯合醫院一名15個月大染疫危殆女嬰，昨午再有抽筋，幸好用藥後，昨晚開始無再抽筋，情況較穩定，目前格拉斯哥昏迷指數為12分，滿分為15分，暫不需插喉，未見有嚴重病變、腦水腫等，會再做腦部檢查。

【16:55】有5間學校個別班級停課一周：

1)中西區救恩學校：上幼望班有23學生，累計3學生確診

2)大埔大光德萃書院：10CL班有3學生確診

3)屯門晨曦學校：，P2班有7學生，因是特殊學校學生好難戴口罩，1學生感染

4)荃灣綠楊幼稚園：N1A早上班有17學生，當中2學生感染

5)聖公會仁立小學(葵青)：1E班有29學生，這兩天有4學生及1老師確診

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增9901宗確診 包括187宗輸入。學校呈報個案337宗。她澄清昨日說錯，有記者提問，如小朋友沒有手機要去疫苗通行證處方點算？可用疫苗的紙本，昨日講錯為手機。

變異病毒株方面：

-懷疑BA.4/5有輕微上升：60.3% ，估計社區內53% 個案為BA.5； BA4約7%

-懷疑BA.2.12.1：約6%

-BA2.2：30.4%

【16:42】兩宗懷疑醫院內感染，包括香港佛教醫院內科病房，一位患有慢性肺病的82歲女病人，因情況轉差，8月30日轉伊利沙伯醫院接受治療，經檢測後確診，目前情況危殆，醫院調查後，在病房篩查再發現佛教醫院同病格，有2名88及101歲病人確診，正接受治療，一人穩定，一人嚴重。

另一為瑪嘉烈醫院內科及老人科，有1名91男病人，9月1日經檢測確診，醫院展開追蹤調查，與該病人入住同病格三名27至86歲男病人確診，其中一名男病人早前已出院，交衞生防護跟進，其餘三名包確診91男病人正接受治療，情況穩定，正調查關連。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港今日（2日）累計2667名確診病人留院，包括350宗新入院個案，危殆個案累計48宗，多8人死亡，2人送急症室時已死亡，其中一名８２歲男長者無打針，快測陽性亦無呈報及求診，昨日家人發現在家暈倒，送到屯門醫院急症室時已無心跳，其後死亡，核酸測試發現CT值為19.5。

【16:09】本港疫情反彈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨日（1日）疫情記者會證實，政府最快下周公布會下調疫苗通行證適用年齡至5歲。香港兒童權利委員會今日（2日）發聲明批評，學童在疫情下已失去校內活動多時，此舉是進一步剝削其應有的家庭和社交生活、損害兒童身心發展，要求家長為子女買手機亦會增加無數家庭的負擔，強調「兒童的基本權利不應被用作接種疫苗的交換條件」，直斥當局漠視兒童的最佳利益，促請當局改以其他方式呼籲家長帶學童打針。

【13:12】政府今早派員到荃灣麗城花園第一期第2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。行動共檢查約320名受檢人士。當中15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中七人發出了10,000元定額罰款通知書。

【10:29】文化體育及旅遊局發言人今日（2日）表示，文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖對2019冠狀病毒病核酸測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。黃智祖最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

【09:53】本港昨日確診個案破萬宗，政府將於下周公布疫苗通行證適用年齡降至5歲的詳情。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早（2日）在電台節目指，疫情仍未見頂，料確診數字會繼續上升，疫苗通行證下調適用年齡旨在推高新冠疫苗接種率，形容現時正與疫情賽跑，強調要盡一切可能推高疫苗接種率。

【08:45】律政司發言人今日（2日）表示，律政司副司長張國鈞對冠狀病毒病核酸檢測結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。張國鈞最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。發言人表示，會為相關辦公室徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受檢測。

▼8月染疫官員一覽▼



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【08:05】沙田豐和邨和安樓今早（2日）解封，其間636人接受檢測，當中發現13宗陽性檢測個案。

▼9月1日 創知中學開學▼



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▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



▼9月1日 福建中學附屬學校開學▼



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▼8月染疫官員一覽▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月26日起強制檢測公告▼

