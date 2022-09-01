疫苗通行證擬降至5歲　黃傑龍倡家長手機加子女針卡「一機兩掃」

衛生防護中心今日（1日）宣布，政府預備下調疫苗通行證年齡到5歲，並要滿足兩針要求，又預告未來一兩星期公布詳情，預計有2個月過渡期安排兒童打針。

叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍表示，短期內會對餐飲業界生意構成壓力，但明白疫苗通行證是推高市民打針率最重要的措施，亦是為社會復常鋪路「復常呢條路必須要行，佢唔係一條舒適同容易嘅路。」



黃又指，由於大多兒童沒有自己的手機，建議政府考慮容許家長的安心出行加入子女針卡功能，同時建議食肆僅需掃描疫苗通行證，「紀錄已經喺度，需要跟蹤都跟到」，而毋須再掃描安心出行，因為疫苗通行證已可做到追蹤功能。



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黃傑龍表示，餐飲業界暫時未收到有關調整疫苗通行證涵蓋年齡的消息，但他稱對政府做出調整感到不驚訝。若兒童未打兩針，家長自然不會到食肆用膳，相信短期內會對餐飲業生意構成壓力。不過難料生意額減少的程度，現時有兩個月過渡期，需視乎市民的接種率，如能接種率理想，相信影響未必大。

黃傑龍明白疫苗通行證是推高市民打針率最重要的措施，亦是社會復常的必經階段，「要行就無可避免」，強調會配合政府作出的調整。（資料圖片）

黃指出，明白疫苗通行證是推高市民打針率最重要的措施，亦是社會復常的必經階段，「要行就無可避免」，強調會配合政府作出的調整。他又指，其實相較政府以一刀切方式抗疫，停晚市堂食及限制兩人一枱，這次的調整已經相對好，起碼食肆仍有生意可做，影響較之前實行的措施輕微。

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黃傑龍建議，政府可以疫苗通行證完全取代掃描安心出行，因為兩者「有啲重複」，而且疫苗通行證已有食客的資料記錄，具備追蹤功能，相信進入食肆前毋須掃描安心出行，將減省行政程序方便員工及食客。

他又提出，大多兒童都沒有自己的手機，即使「父母可以袋埋（子女）電話」都略顯麻煩，因此建議政府修改疫苗通行證功能，若容許家長的安心出行應用程式可加入子女針卡，屆時「一機兩掃」將會更加方便。