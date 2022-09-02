律政司副司長張國鈞確診隔離　昨仍有上班　8月起至少12高官中招

本港疫情反彈嚴峻，昨日單日確診個案已破萬宗，政府高官亦連環中招，律政司發言人今早（2日）表示，律政司副司長張國鈞的冠狀病毒病核酸檢測結果呈陽性，正按衞生防護中心指引進行隔離，昨日仍有上班，他是繼創新科技及工業局局長孫東於本周一（29日）染疫後，再有高官中招，自8月起累計共有最少12名官員確診。



文化體育及旅遊局今日亦指，常任秘書長黃智祖的核酸測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。最近一次上班日期為昨日。



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律政司發言人今日表示，律政司副司長張國鈞對冠狀病毒病核酸檢測結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。最近沒有外遊紀錄。發言人表示，會為相關辦公室徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受檢測。

張國鈞核酸檢測陽性確診正隔離。（梁鵬威攝/資料圖片）

另外，文化體育及旅遊局發言人今日亦表示，文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖的核酸測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。最近一次上班日期為昨日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

政府高官近期連環中招，自8月起累計最少12人確診，除張國鈞及黃智祖外，本周一（29日）分別有創新科技及工業局局長孫東、土木工程拓展署署長方學誠染疫，早前已確診高官還包括政務司副司長卓永興、商務及經濟發展局局長丘應樺、警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏及廉政專員胡英明等。