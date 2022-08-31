疫情｜13私院病床增至380張　使用率7成　8間收公院病人「合格」

本港疫情持續，私家醫院騰出病床接收公院病人。醫務衞生局局長盧寵茂早前出席疫情記者會時表示，僅5間私家醫院病床使用率達6成以上「合格」，但3間醫院使用率為0%。醫務衞生局今日（31日）指，目前13間私家醫院可供使用病床已由364張增至至少380張，整體使用率為70%，自7月29日起至今，已累計接收674名病人。



早前病床使用率為0%的香港港安醫院—荃灣及明德國際醫院病床使用率已突破0%，現時使用率分別為83.3%及50%。目前使用率最低的醫院為寶血醫院，僅得15%。



▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



醫務衞生局指出，當前香港每日新增個案長期於四位數字高位徘徊，加上涉及Omicron BA.4和BA.5比例已超逾一半，短期內個案數字或會突破每日萬宗。如疫情繼續惡化，醫管局需要進一步調整非緊急服務的服務量，有可能被迫延遲其他病人的診斷、治療和手術安排，形容情況極不理想。

盧寵茂早前與香港私家醫院聯會代表會面後，全部13間私家醫院在首階段騰出364張病床，並視乎實際需要陸續將病床數目增至約1,000張。經醫管局與私家醫院近日密切磋商，他欣悉私家醫院響應呼籲，整體上加快了接收醫管局轉介病人，香港中文大學醫院、聖德肋撒醫院和聖保祿醫院亦調撥更多病床，目前可供使用病床已增至至少380張。

根據醫院管理局病人使用私家醫院病床的情況最新名單，截至昨日（30日）下午5時，13間私家醫院增至至少380張，整體使用率為70%。早前經公院轉介、病床使用率為0%的香港港安醫院—荃灣，病床使用率已達83.3%，即30張病床中已使用25張，並累計接收48名病人；早前同樣是病床使用率為0%的明德國際醫院病床使用率僅50%，即10張病床中僅使用五張，累計接收七名病人。

盧寵茂早前曾指以60%為私家醫院病床使用率的及格標準。根據最新名單，目前有八間醫院的病床使用率已經合格，包括聖德肋撒醫院及聖保祿醫院的使用率達到100%、香港浸信會醫院使用率達到80%、香港中文大學醫院使用率達到78.6%、仁安醫院使用率為70%、播道醫院及上述提及的香港港安醫院—荃灣使用率為60%。

餘下五間不合格醫院使用率為15%至50%不等，其中寶血醫院使用率最低，僅15%，即20張病床中僅有3張病床正在使用中。

▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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盧寵茂稱，希望私家醫院顧及社會責任和公眾期望，繼續與醫管局通力合作，採取積極務實的態度排解疑難，以期盡快理順轉介安排，讓醫管局病人早日於私家醫院接受治療。

醫管局再次呼籲病人和家屬配合轉介安排。公立醫院在轉送病人往私家醫院前會進行專業評估，確保情況合適才作出安排；而病人在私家醫院住院期間只需繳交相等於醫管局服務的收費，而合資格獲得費用減免的病人於計劃下仍會獲得與使用醫管局服務相同的費用減免。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在疫情記者會表示，感謝私家醫院的協助，目前病床率及入住率持續上升。他又指，醫管局及私家醫院要互相溝通，「大家都係做醫護界，目標只有一個，就係點樣能夠提供最好嘅服務畀病人。」相信公私醫院只有秉承此初心，就能夠有商有量。當雙方商量好做法，就能建立默契，充份利用床位。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼

