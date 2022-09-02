支聯會案｜鄒幸彤強調無煽動仇恨和反中　指政府指控是偷換概念

已解散的支聯會被控煽動顛覆國家政權案，被告之一的鄒幸彤否認控罪，她要求案件不要交付高院，從而展開初級偵訊，並准傳媒報道內容，聆訊今（2日）在西九龍法院審理。鄒作供時強調支聯會非反中，從沒有鼓吹暴力，或煽動仇恨和反中，相反是培養他人對國家的感情，只是政府偷換概念，把反黨等同反中。



4被告只有鄒要求初級偵訊

四被告包括：支聯會、李卓人（64歲，工會幹事）、何俊仁（69歲，律師）、鄒幸彤（37歲，律師），被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。當中只有任支聯會副主席的鄒幸彤要求進行初級偵訊。

被告鄒幸彤否認控罪，並說追求民主無罪。（資料圖片）

重申認為追求民主無罪

裁判官今問鄒幸彤是否會認罪時，鄒表示不認罪，謂：「無可能認罪，追求民主無罪。」控方庭上透露，案件共有39名控方證人，及58份證人供詞等。控方不傳召證人作供，但會提供供詞等，讓裁判官在初級偵訊中考慮。

隨母參加燭光晚會接觸支聯會

辯方要求裁判官不要把案件交付高等法院，鄒幸彤作供時透露， 她最初接觸支聯會，為九十年代中期跟隨母親參加燭光晚會。她指參與集會的人非為私利，而是對「生命、國家和真理的愛」。

播放六四片段稱是歷史紀錄

庭上播放多段六四晚會的片段，涉及晚會的不同環節，包括2001年六四晚會的片段後，鄒指片段中包含多段新聞片段，謂：「好好彩歷史有紀錄。」強調要讓更多人看到，「唔可以就咁消失」。鄒庭上談及此片事時，一度哽咽。辯方之後播放2019年的晚集片段後，鄒庭上指當時未有預料該次是最後一次六四晚會，並謂：「回顧我哋行過嘅路。」

庭上播放多段六四集會的片段。（資料圖片／盧翊銘攝）

控方質疑播片有宣傳目的

控方在庭上個播放第三段片段、2014年的集會期間，關注庭上播片是否合適，質疑看不到問題和片段之間的相關性，表示：「好似第四被告（鄒幸彤）有一個平台，就係在法庭播呢啲片畀大家睇。」又指：「播片段好似有啲宣揚的目的。」建議先閱覽謄本，若有不足才播片。

辯方指影片證未有鼓勵暴力

辯方回應指，片段是控方提供的證據，反駁：「呢個係我吔嘅選擇，唔洗（控方）教我哋點做。」辯方又解釋，播片以證明晚會沒有一部份有暴力成份，沒有一個環節是鼓勵他人使用暴力，強調「播得有理」。裁判官聽取陳詞後，未有阻辯方繼續播片。

鄒又指，政府指支聯會反中亂港，惟她反指支聯會是培養一群關心中國事務、對此土地有情的人，而非煽動仇恨和反中。鄒又指政府偷換概念，把反黨等同反中。

案件編號：WKCC3632/2021