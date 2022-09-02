廣播道、何文田天鑄、珀麗灣等多區污水陽性 政府派24萬個快測包
撰文：鄭啟源
出版：更新：
本港新冠疫情持續，確診數字繼續接近1萬宗。政府今日（2日）表示，本港三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及至少逾40個屋苑、屋邨或住宅大廈，受影響屋苑包括何文田豪宅天鑄、君逸山、愛民邨、俊民苑等；九龍塘廣播道及馬可尼道一帶住宅，包括星輝豪庭、尚御、逸瓏等豪宅。
政府將會陸續向當區居民、清潔工和物業管理員派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。
▼9月2日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼
+1
為應對新冠疫情，政府在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，新增受影響地區如下：
．葵青區︰華荔邨、石蔭東邨、石蔭邨、荔欣苑、寧峰苑、聖保祿村、藍田村、信義新村、涌美老屋村、青裕新村、青輝新村及鹽田角村
．九龍城區︰愛民邨、金百利大廈、天鑄、嘉輝臺、君逸山、永安臺、俊民苑、御龍居、賀龍居及廣播道和馬可尼道附近一帶住宅，包括星輝豪庭、尚御、逸瓏及龍翔苑等（見附件）
．荃灣區︰珀麗灣、青山公路－汀九段297號、嘉御龍庭、星岸、汀九別墅、汀九村、海怡居、紅樓、雅信苑、雅石居、飛龍台、麗海別墅及黃金花園
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
半山旭龢道一帶、富山邨等多區污水陽性 政府派24.5萬個快測包河畔花園、水泉澳邨及悅湖山莊等地區污水陽性 政府派快測籲自檢李家超寓所帝庭園等三區污水樣本陽性 民政處派20.5萬套快測包強制檢測｜增60幢 都會駅、愉景新城上榜 麗晶花園4廈污水陽性海之戀、碧堤半島、嘉亨灣等污水檢測呈陽性 28萬人要快測