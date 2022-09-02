15月大女嬰仍危殆　劉宇隆料多千人死　劉家獻：希望佢錯大家開心

香港疫情持續，一名15個月大染疫女嬰仍危殆，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（2日）透露該女嬰昨午（1日）再次抽筋並出現凝血問題，但現時情況稍為穩定，昏迷指數改善，暫不需再插喉，亦未出現其他嚴重病變。



幼童入院、嚴重及危殆個案持續增加，劉家獻指，現時公院兒童病床已七成滿，部份病童要留醫成人病房，直言公院承受很大壓力，因此呼籲家長不要再猶豫，盡快帶年幼子女打針。



對於政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆預料，9至11月的將有多1000至2000人染疫死亡，第五波死亡人數會在年底過一萬，劉家獻形容劉宇隆說法給了一個提示作應對，但醫管局不希望啟動第四階段病床應變計劃：「希望佢（劉宇隆）錯啦，咁佢錯咪即係估計無咁多（個案），咁大家開心囉。」



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女嬰曾現凝血問題 昏迷指數已改善

劉家獻表示，昨日早上因抽筋而到急症室求醫的15個月大女嬰，下午再抽筋，並出現凝血問題，醫生給予血漿和服藥後已好轉，昨夜再無抽筋，情況稍為穩定，而其今早的格拉斯哥昏迷指數已改善至12分（滿分15分），暫不再需要插喉，亦未見有腦水腫等嚴重病變，稍後會再照腦電圖、磁力共振（MRI）和驗血等，以調查女嬰是因甚麼問題致病。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（資料圖片）

17個月大男嬰由危殆轉嚴重 毋須再依賴呼吸機

至於早前接種科興後同日染疫，一度懷疑停止呼吸的17個月大男嬰，劉家獻稱，該男嬰早前MRI結果顯示他有急性腦膜炎，服藥後希望其情況可逐漸好轉，而其情況已由危殆轉為嚴重，情況較早前進步，不用再插喉和依賴呼吸機，現時已可自行呼吸。

劉家獻籲兒童打針 減嘶哮症及腦炎等風險

接連有幼童嚴重或危殆個案，劉家獻強調，打針對小童非常重要，能有助減低患重症的風險，即使發燒亦不會高燒至抽筋，也不會有嘶哮、 腦炎、康復後多系統炎症等。

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公院兒童病床使用率已達七成 部份病童須在成人病房留醫

他續指，公院一直較少兒童病床，現時使用率已達七成滿，形容已是「比較滿」，部份病童更要安排在成人病房留醫，日後或要將更多成人病房改裝，坦言公院壓力大，但暫無計劃轉介留醫病童到私院，而最能紓緩公院壓力的是家長盡快帶小孩打針，強調打針可減低兒童重症和入院的機會，而打齊三針更需時四個月，呼籲家長不要再猶豫，「唔想再見到不幸嘅事情發生。」

政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉宇隆料死亡人數升 醫管局稱已就專家盤算作好整套計劃

政府專家顧問、香港大學醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早在電台節目表示，預料9月至11日將有多1,000至2,000人染疫離世，估計第五波疫情死亡人數將於年底升破一萬大關。

劉家獻稱，醫管局一直尊重所有專家的意見和預測，相信劉宇隆是要發出預警，讓市民做足防疫措施，包括打齊三至四針，60歲以上長者染疫後要呈報、盡早求醫和服藥，以減低死亡風險，便有助減低死亡率。

唔希望會到第四階段（病床應變計劃），去到第四階段即係有好多人確診，劉教授（劉宇隆）畀我哋一個提示，等我哋知道點做好，希望佢錯啦，咁佢錯咪即係估計無咁多，咁大家開心囉。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻

他續指，醫管局亦已就專家的盤算作好整套計劃，包括在分四階段加開病床，但當局絕不想進入第四階段計劃，否則公院服務將更受影響，亦會有更多病人危殆和死亡，又笑言希望劉宇隆的推斷錯誤，「希望佢錯啦，即係（現實比）估計冇咁多，咪大家都開心。」