增9901宗確診仍呈上升趨勢　大光德萃書院等6校局部停課

疫情持續升溫，衞生署今日（2日）公布新增9,901宗確診，仍然貼近一萬宗關口，早前出現爆疫的天水圍雅麗斯俊宏軒幼稚園，再有師生確診，無法如期開學，須全校停課一周；另中西區救恩學校幼稚園部上幼望班、大埔大光德萃書院10CL班等六間學校個別班別同須停課。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，疫情仍見上升，校內出現確診在所難免，但師生每日快測，可有效防止校內傳播或大型爆發。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，疫情仍見上升。(資料圖片)

四間院舍爆疫 逾50人要檢疫

新增個案中，有9,714宗屬本地確診個案，包括2,818宗經核酸檢測陽性，以及6,896宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同187宗輸入個案，即合共新增9,901宗確診，另再增八人離世，自第五波疫情以來，即由去年12月31日至今，疫情死亡數目累計錄得9,496宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日共接獲四間院舍的新呈報，其中深水埗百樂安老院一名院友確診，三人列緊密接觸者； 薄扶林曾肇添護老院則於近三日共錄得七名院友及三名職員確診，共26名院友須撤離檢疫，其餘工作人員則需再進行三天核酸檢測；位於葵興的廣福護老院有限公司，有三名院友確診，17名院友需要檢疫；另新生精神康復會新生會大樓，亦有一名院友確診，五名同房院友須檢疫。

雅麗斯俊宏軒幼稚園須全校停止面授一星期。(網上圖片)

237間學校呈報337宗確診個案

學校方面，當局共接獲337宗新呈報，涉及237間學校，包括264名學生及73名教職員分別來自65間幼稚園、99間小學、70間中學及三間特殊學校。

其中雅麗斯俊宏軒幼稚園須全校停止面授一星期，該校早前已有兩班須停課，近日再有其他工作人員中招，累計六組共10名學生及九名職員染疫，而全校有240名學生、26教職員，因班級、影響人數多，故全校停一周。同樣日前爆疫的協康會水邊圍特殊幼兒中心，的士組共五名學生早前因染疫須停課，這班共有4組，今日知另一組多一教員確診，共有三人染疫，所在課室三有24學生、五工作人員中招，課室三全部要要停課。

協康會水邊圍特殊幼兒中心再有學生及職員染疫，課室三全部要要停課。（資料圖片)

此外，五間學校個別班別須停課一周，包括中西區救恩學校上幼望班、大埔大光德萃書院10CL班、匡智屯門晨曦學校P2班、荃灣綠楊幼稚園N1A午上班、葵青聖公會仁立小學1E班。



被問到開學後，預期學校未來爆發走勢方面，張竹君指，疫情仍見上升，雖然今日稍回落，但估計總體會繼續增加。她又提到，校內出現確診個案在所難免，但師生每日快測，可見有效防止校內傳播或大型爆發，若有需要，個別班別、甚或全校均須停課。至於學校確診比例方面，她指未見明顯上升，惟社區個案續增，預期學校個案均隨之上升，呼籲若有病徵則切勿返學，免釀校內傳播。

在Omicron變種病毒新亞型方面，疑染Omicron BA.4或BA.5個案佔整體個案比例輕微上升至60.3%，BA.2.12.1則繼續維持低位，錄得6%。

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疫苗通行證年齡下限將降至五歲，被問到若小童沒有手機該如何是好，張竹君昨回應稱：「我知道都有啲人士未必有呢個電話嘅，所以用手機都可以嘅。」她今日主動澄清說法，指昨日「講錯咗做手機」，表明可出示疫苗紙本作為證明。至於會否有個別處所可獲豁免，她提到，當局盼市民盡快打針，故不希望有太多豁免。

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