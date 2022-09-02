強制檢測｜60大廈強制檢測　將軍澳蔚藍灣畔、日出康城等佔8幢

疫情持續升溫，醫務衞生局今日（2日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有60幢住宅大廈上榜，當中58幢曾有多名住戶確診，觀塘區最重災，共有13幢上榜，包括油塘高翔苑高飛閣、牛頭角樂華北邨普華樓、藍田滙景花園11座和德田邨德瑞樓等；將軍澳上榜的大廈總共達8幢，除公屋及居屋外，有三幢私樓上榜，為怡心園5座、蔚藍灣畔7座、日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)。



當局指，任何人在8月27日至今日曾身處上榜大廈超過兩小時，須於周末兩日內（3至4日）進行核酸檢測。



▼9月2日強制檢測公告▼



+ 3

樂華北邨兩幢大廈污水呈陽性上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有58幢大廈須強制檢測，觀塘共有11幢住宅大樓上榜，是18區中最重災，涉及油塘高翔苑高飛閣、油美苑淑美閣、翠屏（北）邨翠榕樓、牛頭角樂華北邨普華樓、藍田滙景花園11座和德田邨德瑞樓等。

另外，觀塘再有兩幢大廈因污水檢測呈陽性上榜，涉及牛頭角樂華北邨達華樓和立華樓，換言之，觀塘合共有13幢大廈要強檢。

▼部份強檢大廈▼



+ 9

沙田區9幢上榜全屬公屋和居屋

其次是有9幢上榜的沙田區，涉及駿洋邨駿湖樓、顯耀邨顯耀樓、廣源邨廣榕樓、廣林苑興林閣、水泉澳邨嶺泉樓、大圍隆亨邨慧心樓、美田邨美全樓、馬鞍山恆安邨恆月樓和錦泰苑錦富閣。

其他上榜大廈包括，大角咀浪澄灣5座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座、將軍澳日出康城緻藍天翠堤（左翼及右翼）、將軍澳寶林怡心園5座、將軍澳坑口蔚藍灣畔7座、元朗溱柏7座、葵涌雍雅軒2座等。

將軍澳上榜的大廈總共達8幢，除上述三幢私樓外，尚有彩明苑彩楊閣、厚德邨德志樓、富康花園8座、寶林邨寶泰樓及富寧花園2座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月3日)▼



+ 8

當局表示，為配合舉辦活動，位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站於明日（ 3日）會改為早上10時半開始運作，其後則會回復每日早上8時開始運作；位於沙田大會堂廣場的流動採樣站亦會提早於每日早上8時開始運作。

強制檢測公告名單

陽性檢測個案曾到訪的地點︰

南區：

鴨脷洲利東邨東逸樓

香港仔田灣邨田健樓

深水埗：

海達邨海昌樓

長沙灣昇悅居 5 座

長沙灣元州邨元泰樓

油尖旺：

大角咀浪澄灣 5 座

九龍城：

何文田何文田邨逸文樓

何文田愛民邨德民樓

黃大仙：

慈雲山慈樂邨樂祥樓

慈雲山慈愛苑愛勤閣

黃大仙下邨(一區)龍裕樓

黃大仙下二邨龍光樓

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 2 座

觀塘：

翠屏(北)邨翠榕樓

油塘高翔苑高飛閣

油塘油美苑淑美閣

秀茂坪寶達邨達康樓

秀茂坪邨秀和樓

牛頭角彩福邨彩善樓

牛頭角樂華北邨普華樓

藍田滙景花園 11 座

藍田平田邨平誠樓

藍田德田邨德瑞樓

沙田：

駿洋邨駿湖樓

顯耀邨顯耀樓

廣源邨廣榕樓

廣林苑興林閣

水泉澳邨嶺泉樓

大圍隆亨邨慧心樓

大圍美田邨美全樓

馬鞍山恆安邨恆月樓

馬鞍山錦泰苑錦富閣

大埔：

運頭塘邨運來樓

廣福邨廣智樓

富亨邨亨翠樓

頌雅苑頌善閣

北區：

粉嶺嘉福邨福泰樓

粉嶺皇后山邨皇順樓

粉嶺綠悠軒 4 座

西貢：

將軍澳怡心園 5 座

將軍澳彩明苑彩楊閣

將軍澳厚德邨德志樓

將軍澳富康花園 8 座

將軍澳寶林邨寶泰樓

將軍澳蔚藍灣畔 7 座

將軍澳富寧花園 2 座

將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)

葵青：

葵涌葵盛圍 188 號高盛臺 2 座

葵涌邨春葵樓

雍雅軒 2 座

青衣綠悠雅苑 2 座

離島：

東涌滿東邨滿康樓

屯門：

景峰花園 1 座

兆康苑兆豪閣

元朗：

溱柏 7 座

天水圍天晴邨晴碧樓

天水圍天頌苑頌月閣

天水圍天慈邨慈恩樓

污水檢測陽性大廈

觀塘：

牛頭角樂華北邨達華樓

牛頭角樂華北邨立華樓