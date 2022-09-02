強制檢測｜60大廈強制檢測 將軍澳蔚藍灣畔、日出康城等佔8幢
疫情持續升溫，醫務衞生局今日（2日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有60幢住宅大廈上榜，當中58幢曾有多名住戶確診，觀塘區最重災，共有13幢上榜，包括油塘高翔苑高飛閣、牛頭角樂華北邨普華樓、藍田滙景花園11座和德田邨德瑞樓等；將軍澳上榜的大廈總共達8幢，除公屋及居屋外，有三幢私樓上榜，為怡心園5座、蔚藍灣畔7座、日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)。
當局指，任何人在8月27日至今日曾身處上榜大廈超過兩小時，須於周末兩日內（3至4日）進行核酸檢測。
▼9月2日強制檢測公告▼
樂華北邨兩幢大廈污水呈陽性上榜
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有58幢大廈須強制檢測，觀塘共有11幢住宅大樓上榜，是18區中最重災，涉及油塘高翔苑高飛閣、油美苑淑美閣、翠屏（北）邨翠榕樓、牛頭角樂華北邨普華樓、藍田滙景花園11座和德田邨德瑞樓等。
另外，觀塘再有兩幢大廈因污水檢測呈陽性上榜，涉及牛頭角樂華北邨達華樓和立華樓，換言之，觀塘合共有13幢大廈要強檢。
▼部份強檢大廈▼
沙田區9幢上榜全屬公屋和居屋
其次是有9幢上榜的沙田區，涉及駿洋邨駿湖樓、顯耀邨顯耀樓、廣源邨廣榕樓、廣林苑興林閣、水泉澳邨嶺泉樓、大圍隆亨邨慧心樓、美田邨美全樓、馬鞍山恆安邨恆月樓和錦泰苑錦富閣。
其他上榜大廈包括，大角咀浪澄灣5座、牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座、將軍澳日出康城緻藍天翠堤（左翼及右翼）、將軍澳寶林怡心園5座、將軍澳坑口蔚藍灣畔7座、元朗溱柏7座、葵涌雍雅軒2座等。
將軍澳上榜的大廈總共達8幢，除上述三幢私樓外，尚有彩明苑彩楊閣、厚德邨德志樓、富康花園8座、寶林邨寶泰樓及富寧花園2座。
▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月3日)▼
當局表示，為配合舉辦活動，位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站於明日（ 3日）會改為早上10時半開始運作，其後則會回復每日早上8時開始運作；位於沙田大會堂廣場的流動採樣站亦會提早於每日早上8時開始運作。
強制檢測公告名單
陽性檢測個案曾到訪的地點︰
南區：
鴨脷洲利東邨東逸樓
香港仔田灣邨田健樓
深水埗：
海達邨海昌樓
長沙灣昇悅居 5 座
長沙灣元州邨元泰樓
油尖旺：
大角咀浪澄灣 5 座
九龍城：
何文田何文田邨逸文樓
何文田愛民邨德民樓
黃大仙：
慈雲山慈樂邨樂祥樓
慈雲山慈愛苑愛勤閣
黃大仙下邨(一區)龍裕樓
黃大仙下二邨龍光樓
牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 2 座
觀塘：
翠屏(北)邨翠榕樓
油塘高翔苑高飛閣
油塘油美苑淑美閣
秀茂坪寶達邨達康樓
秀茂坪邨秀和樓
牛頭角彩福邨彩善樓
牛頭角樂華北邨普華樓
藍田滙景花園 11 座
藍田平田邨平誠樓
藍田德田邨德瑞樓
沙田：
駿洋邨駿湖樓
顯耀邨顯耀樓
廣源邨廣榕樓
廣林苑興林閣
水泉澳邨嶺泉樓
大圍隆亨邨慧心樓
大圍美田邨美全樓
馬鞍山恆安邨恆月樓
馬鞍山錦泰苑錦富閣
大埔：
運頭塘邨運來樓
廣福邨廣智樓
富亨邨亨翠樓
頌雅苑頌善閣
北區：
粉嶺嘉福邨福泰樓
粉嶺皇后山邨皇順樓
粉嶺綠悠軒 4 座
西貢：
將軍澳怡心園 5 座
將軍澳彩明苑彩楊閣
將軍澳厚德邨德志樓
將軍澳富康花園 8 座
將軍澳寶林邨寶泰樓
將軍澳蔚藍灣畔 7 座
將軍澳富寧花園 2 座
將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)
葵青：
葵涌葵盛圍 188 號高盛臺 2 座
葵涌邨春葵樓
雍雅軒 2 座
青衣綠悠雅苑 2 座
離島：
東涌滿東邨滿康樓
屯門：
景峰花園 1 座
兆康苑兆豪閣
元朗：
溱柏 7 座
天水圍天晴邨晴碧樓
天水圍天頌苑頌月閣
天水圍天慈邨慈恩樓
污水檢測陽性大廈
觀塘：
牛頭角樂華北邨達華樓
牛頭角樂華北邨立華樓