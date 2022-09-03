4日內6食肆罰停晚市、1酒吧停業　到宴會須快測適應期9.3晚屆滿

疫情反彈，政府周日（8月28日）起收緊堂食限制，要求8人以上宴會出席者在步進食肆前須提供24小時內的快速測試陰性證明，檢測棒上須寫上其姓名、測試日期和時間的相片。

食物環境衞生署周五（2日）表示，新措施的7日適應期周六晚（3日）屆滿，提醒餐飲處所負責人須盡早作出準備，又指過去一周共巡查2,345間食肆和酒吧，當中有一間酒吧違規被罰停業兩周，6間食肆要停晚市堂食及日間維持兩人一枱3至14日。當局預告與警方繼續加強巡查，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動，敦促處所負責人及市民切勿以身試法。



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14顧客及員工被票控罰款5000元

食環署表示，在8月29日9月1日，署方及警方採取執法行動，巡查了75間酒吧／酒館和2,270間其他餐飲處所，分別向1名及6名有關處所的負責人展開檢控程序，另向14名違反防疫條例的顧客／員工發出的定額罰款通知書，每人需繳付5,000元。

6間被罰停晚市堂食及日間維持兩人一枱的食肆中，3間罰3日，1間罰停7日，餘下2間罰停14日；一間酒吧／酒館須關閉處所14天。

食環署表示，出席8人以上宴會要出示24小時內的快速測試陰性證明，或48小時內的核酸檢測陰性結果的電話短訊通知，餐飲處所執行有關防疫規定的7日寬限期周六（3日）屆滿，提醒餐飲處所負責人須盡早作出準備。

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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預告會繼續採取嚴厲執法行動

當局續指，餐飲處所及酒吧／酒館的其他規定及限制仍然適用，而「紅碼」人士不可進入所有「疫苗通行證」適用的處所，「黃碼」人士則不可以顧客或訪客身份進入主動查核「疫苗通行證」的處所，對食肆的防疫限制包括：

．離開餐桌時不得飲食並必須佩戴口罩

．酒吧／酒館每枱最多4人，而其他餐飲處所則每枱人數上限最多8人

．餐飲處所及酒吧／酒館場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動

．食肆員工，以及進入酒吧／酒館、夜店／夜總會或餐飲處所內酒吧／酒館範圍的顧客，須有24小時內的快速測試陰性證明

該署強調，會繼續與警方加強巡查各區的酒吧／酒館、其他餐飲處所及若干其他處所，向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動，並敦促處所負責人及市民切勿以身試法。