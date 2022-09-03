許樹昌料疫情有機會本月見頂　呼籲市民中秋避免聚會

本港疫情持續反彈，單日感染個案一度破萬宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（3日）在電台節目指，現時港大即時繁殖率仍逾1.3，料確診數字會繼續上升，但有機會在本月見頂。



他提到，近月有不少醫生朋友在出席聚會後染疫，呼籲市民在中秋節應避免聚會。現時現時6個月大至3歲幼兒接種一針的比率僅11.7%，各地已有數據顯示接種兩針科興疫苗，抗體水平理想，且副作用溫和，可減少重症及入院機會，籲家長盡早帶子女打針。



▼8月28日 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日▼



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許樹昌指出，現時港大即時繁殖率仍逾1.3，料確診數字會繼續上升，但不排除在本月見頂。不過，因部份人士快測陽性未必呈報，確診數字未必準確，反而病人嚴重、危殆的數字、疫苗對醫療服務影響、接種率等數字較為重要。

不少醫生朋友聚會後染疫

他提到，近月有不少已接種3針的醫生朋友在出席聚會後染疫，認為現時出席8人以上宴會前要快測的措拖有助減少食肆有爆發，又呼籲市民在中秋節應避免聚會。目前BA.5成為主流，這種病毒株會令疫苗功效打折扣，觀乎外地數據，英國每7人有1人二次感染，在美國加洲則每8人有1人二次感染，料在本地二次感染的人會增加，不過二度感染者的病情應較輕微。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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疫苗通行證適用年齡下降 為家長帶子女接種提供誘因

疫苗通行證適用年齡將下降至5歲，許樹昌認為屬一定要做的措施，為家長帶子女接種提供誘因。現時現時6個月大至3歲幼兒接種一針的比率水平低、僅11.7%，各地已有數據指出接種兩針科興疫苗，抗體水平理想，且副作用溫和，可減少重症及入院機會，呼籲家長盡早帶子女接種。就二價新冠疫苗，他指政府一直有與藥廠商討，料來年1月或有機會引入香港。

至於成人染疫出現長新冠的情況，許樹昌引述荷蘭的對照研究，每8人中有1人在染疫後會有長新冠，認為香港患長新冠的人數不多。

許樹昌。（資料圖片）

若醫療系統承受到10月疫或有條件轉「0+7」

就外地入境的檢疫安排，現時輸入個案佔本地整體個案不足2%，不及本地風險高，但現時BA.5引起新一浪疫情，他認為如本地輕症多、重症少，醫療系統承受得到，或有條件轉至「0+7」的檢疫安排。若疫情本月見頂，10月確診數字回落，相信11月會更有條件轉為「0+7」，便利金融峰會、七人欖球賽等盛事舉行。

世衞考慮將新冠從關注名單剔除

許樹昌指，曾參與世界衛生組織的會議，當中雖未有討論會否在下年中宣布新冠大流行結束，但他曾了解過，如各地疫苗接種率足夠，再無傳染性高的新變種出現，世衛會考慮將新冠從關注名單剔除。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼

