疫情．直播｜聯合急症室護士出席婚宴後染疫　同枱6名護士要檢疫

本港今日（3日）確診個案再破萬，共有10426宗，包括204宗輸入，累計2739名確診病人留院，包括396宗新入院個案，危殆個案61宗，醫管局呈報多6人死亡，衞生署法醫科亦呈報一宗死亡。醫管局死亡個案中，其中一名77歲男死者，8月16日確診，因病徵輕微，家人拒絕帶往求診，於9月1日在家昏迷，送到急症室死亡。



本周日（8月28日）起收緊堂食限制，要求出席8人以上宴會人士在步進食肆前須提供24小時內的快速測試陰性證明，檢測棒上須寫上其姓名、測試日期和時間的相片。食物環境衞生署昨（2日）表示，新措施的7日適應期今晚（3日）屆滿，提醒餐飲處所負責人須盡早作出準備。



昨日疫情總覽：



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.35水平，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

▼8月起染疫官員一覽▼



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▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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【17:15】歐家榮表示，確診者呈報後，資料會傳到資訊科技辦公室的網頁，當對比後，發覺市民確診後，手機上疫苗通行證會轉紅色，若市民確診後要留在隔離地點，家居隔離不能離隔，過去一周與資訊科技辦公室保持聯繫，會監察食肆，當入去要掃疫苗通，發現紅碼，資訊科技辦公室同事知道相關資料後，會向我們提供資料，會調查是否違反隔離令、離開隔離地點，有懷疑會與警方有行動。

【17:06】歐家榮表示，留意到有市民夠期打下一針，但猶豫希望等有新一代Omicron疫苗才接種，呼籲未打或夠期打針的市民不要等待新一代疫苗，要盡快接種，以防重症死亡，本地個案有機會在未來仍維持高水平，當中一老一幼打針率仍低，33.5% 小朋友未打針或只打一劑，32.7%的80歲以上長者未打針或只打一劑。

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【17:01】對於兩度有記者提問，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮早前染疫，他表示多謝大家關心，又指這是疫情簡報會，不適宜回應自己情況或個別情況。

【16:58】有3間學校有個別班級要停課一周：

1)體藝中學(沙田)：6A班有15學生有三宗個案，均涉同班，12位曾在8月30日出席派對，調查發現另外有9人需是陰性，列密切接觸者要家居檢疫

2)聖文德書院(黃大仙)：6A班有30學生中有4人陽性

3)約克蒙特梳利幼稚園(元朗)：PN YELLOW AM班有20學生，有一學生及一老師陽性，另外PN TIGER PM班有15學生，亦有一學生及一老師感染

【16:48】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（3日）確診個案再破萬，共有10426宗，包括204宗輸入。懷疑BA.4或5 比率有輕微上升，已佔整體63.1% ，較昨天60.3%再上升。

【16:46】劉家獻表示， 伊利沙伯醫院一個內科病房，先後有4名分別62至93歲男病人中招，4人曾與一名早前轉院到九龍醫院、其後確診病人處於同一病房，正接受隔離治療，3人穩定及1人危殆，為93歲男病人，本身有自身疾病。正調查個案關連。

聯合醫院急症室一名護士，9月2日下午經快測確診，醫院感染控制組隨即追蹤調查，發現她曾出席同一部門另一同事的婚宴，當日同枱6名急症室護士都被列為密切接觸者，急症室服務未有受影響，醫院密切監察員工健康情況。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港今日（3日）累計2739名確診病人留院，包括396宗新入院個案，危殆個案61宗，多6人死亡，其中一名77歲男死者，8月16日確診，因病徵輕微，家人拒絕帶往求診，於9月1日在家昏迷，送到急症室死亡。

【12:22】本港疫情持續升溫，醫院病床緊張，醫管局行政總裁高拔陞今早（3日）在電台節目指，確診數字維持高水平，近日每日入院人數均逾300人，對公營醫療系統壓力大，現時醫管局已啟動第三階段病床調動，已預留超過3000張病床，已減少至少三至四成預約手術和治療。就重啟指定醫院，他指雖有考慮，但現時暫無相關計劃，並稱將一所醫院轉為指定醫院，對整體服務影響大，如非必要也不會重啟。

【11:20】教育局早前調整學校防疫措施，當中包括10月起學生參與課外活動須接種三針，中學全日面授條件在11月起也提升至九成學生接種三針。中學校長會主席連鎮邦今早（3日）在電台節目中指，學界理解有關決定，各中學於9月1日發放的開學通告中均有鼓勵家長帶子女接種疫苗，相信家長及學生均珍惜校園生活會盡量配合。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目中表示，希望未來繼續有公私營的外展隊及疫苗車到校，讓學童在安心環境下接種疫苗。

【09:23】本港疫情持續反彈，單日感染個案一度破萬宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（3日）在電台節目指，現時港大即時繁殖率仍逾1.3，料確診數字會繼續上升，但有機會在本月見頂。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼9月2日 西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼



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▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



▼9月2日 保安局公布在機場進行演練和壓力測試▼



▼9月1日 福建中學附屬學校開學設「開學孝道禮」▼



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▼9月1日 創知中學開學有學生補做快測▼



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▼9月1日 特首李家超公布將推「逆向隔離」措施▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月2日晚 北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼

