學校防疫升級　中學料家長會配合　小學校長冀續有疫苗到校服務

教育局早前調整學校防疫措施，當中包括10月起學生參與課外活動須接種三針，中學全日面授條件在11月起也提升至九成學生接種三針。中學校長會主席連鎮邦今早（3日）在電台節目中指，學界理解有關決定，各中學於9月1日發放的開學通告中均有鼓勵家長帶子女接種疫苗，相信家長及學生均珍惜校園生活會盡量配合。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目中表示，希望未來繼續有公私營的外展隊及疫苗車到校，讓學童在安心環境下接種疫苗。



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料12至19歲接種三針要達九成需要時間

中學校長會主席連鎮邦表示，業界能理解教育局將全日面授要求提高，但現時12至19歲已接種兩針疫苗的比率已達九成半，接種三針的比率則約54%，相信接種三針比率達九成需要一些時間。

中學校長會副主席連鎮邦（右一）。（資料圖片/胡家欣攝）

他指，在保障學生個人健康同時，也期望學生學習生活復常，家長及學生均珍視校園生活，相信他們會盡量配合。他個人也較少聽到家長在帶子女接種第三針上有困難，而各中學也於9月1日發放的開學通告中再鼓勵家長帶子女接種疫苗。

學界最關注疫情變化會否影響學校的面授，他期望即使未來若再停面授，當局可給予學校彈性，讓高中生特別是來年要應考中學文憑試的中六學生回校上面授課。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦。(資料圖片)

小學校長憂10月前未有時間讓學生接種三針 影響課外活動開展

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，今年小一新生入學挑戰大，學校在開學前有為他們提供適應課程，也設家長迎新會，幫助家長及子女迎接小學生活。

就教育局的調整，要求10月起學生參與課外活動須接種三針，張勇邦擔心未必有足夠時間讓學生接種疫苗，影響課外活動開班，甚或會影響部份學界體育賽事開展，強調學生的全人發展很重要。他又提到，期望未來繼續有公私營的外展隊及疫苗車到校，讓學童在安心環境下接種疫苗。

▼9月1日福建中學附屬學校開學▼



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適齡學生人數下跌可成契機 調撥資源人手提升現有教育

兩位校長在節目中也談及適齡學生人數下跌，均認為可視為契機，期望當局可維持原有班別數目，讓學校及老師有更多空間及資源做好教育，如在照顧特殊學習需要學生、非華語生上等方面作改善。連鎮邦提到，稍後會去信行政長官，提出包括善用人口下降，做好優質教育在內的建議。

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