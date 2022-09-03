公院受壓　高拔陞：非必要不重啟指定醫院　減三至四成預約手術

本港疫情持續升溫，醫院病床緊張，醫管局行政總裁高拔陞今早（3日）在電台節目指，確診數字維持高水平，近日每日入院人數均逾300人，對公營醫療系統壓力大，現時醫管局已啟動第三階段病床調動，已預留超過3000張病床，已減少至少三至四成預約手術和治療。就重啟指定醫院，他指雖有考慮，但現時暫無相關計劃，並稱將一所醫院轉為指定醫院，對整體服務影響大，如非必要也不會重啟。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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高拔陞表示，現時每日確診數字維持在高水平，每日入院人數平均逾300人，入院病人仍有一半未完成疫苗接種，對整體公營醫療系統壓力大。醫管局目前已啟動第三階段病床調動，預留超過3000張病床，當中包括幾百張病床預留予每日接收新的新冠病人。

過去幾星期，確診數字上升得快，與BA.5比例上升有關，就現時情況，仍擔心確診人數會繼續上升。他提到，今次疫情與以往不同，非新冠求診病人未有減少，若新冠病人繼續上升，要調動更多病床，難以避免減少其他服務，現時部份醫院已減少三至四成的預約手術及治療。

轉指定醫院對服務影響大 如非必要不重啟

就重啟指定醫院，高拔陞指醫管局有考慮，但暫無相關計劃，並稱將一所醫院轉為指定醫院，對整體服務影響大，非必要也不會重啟。

醫院管理局行政總裁高拔陞表示，醫管局已提升應急機制，成立新應變中心。（李澤彤攝）

至於將病人由公立醫院轉往私家醫院，高拔陞指在過去兩日，私院每日照顧逾300名公立醫院病人，情況理想，並稱如疫情再上升，私院會增加病床數目，接收更多公立醫院的病人。

每日聯絡逾千長者 僅四成正確服食新冠口服藥

現時入院的新冠病人八成是長者及兒童，高拔陞表示，醫管局每日會打逾千個電話聯絡高風險的染疫長者，安排他們就醫，也有送藥服務，但長者對病情不了解，自以為身體無問題，有些抗拒服食西藥，僅四成長者有正確服藥。

醫管局內科統籌委員會主席陳偉文在同一節目上指，不少長者染疫不適都較遲求醫，有時會因而錯過最住治療時，提醒長者染疫後要盡早求醫、取藥、按時服用並完成療程，避免等到情況轉差才求醫。