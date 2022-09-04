懲教署「尋根文化之旅」誓師　楊潤雄盼青年擔任國家與國外橋樑

懲教署今日（4日）舉辦《青年國民教育系列：尋根文化之旅》誓師儀式，中聯辦青年工作部部長張志華透過影片致辭，希望活動可培養青年家國情懷及歸屬感，及增強民族自豪感。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，期望參加者能擔任國家與國外的橋樑。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，期望參加者能擔任國家與國外的橋樑。（夏家朗攝）

中聯辦青年工作部部長張志華透過影片致辭，指希望透過活動幫助青少年發展潛能，讓他們更了解歷史，培養青年的家國情懷及歸屬感，並增強民族自豪感。

楊潤雄：配合國家發展，回饋祖國

楊潤雄致辭時表示，活動可以加深青少年對中華文化悠長歷史的認識，了解國家發展的情況，抓緊國家發展的機遇，配合國家發展，回饋祖國。他認為，香港以中華文化為根基，融合西方文化，形成香港特色，望政府以此為發展基礎，期望參加者擔任國家與國外的橋樑。

立法會議員陳家珮與更生先鋒領袖學員進行交流，談論有關內地認識和發展機遇。陳家珮表示，希望學生可以在大灣區，利用香港科技、金融等的優勢去發展。她指，希望年青人可以跳出香港的舒適圈，再進入大灣區發展。問及如何更了解內地，她指現在透過互聯網及生活細節，「聽到特首李家超應該放左啲風聲，有望希望今年年底通關」，望疫情盡快過去，加強聯繫。

MIRROR演唱會意外逾月 刑事調查未有結果

楊潤雄在誓師儀式結束後會見傳媒，就有政府專家顧問建議取消酒店檢疫，他指政府會由香港整體的平衡去考慮，包括對市民的影響、經濟及不同方面，他希望社會可以早日復常，呼籲更多人注射疫苗，保持社交距離。

MIRROR演唱會意外事發逾月，楊潤雄表示，政府關注傷者阿Mo身體情況，勞工署及警方正進行調查，康文署亦成立小組調查技術原因，減少及防止同類情況發生，他指康文署早前已交代技術原因，至於刑事上因調查需時而未有結果。至於「炒飛刑事法」方面，楊潤雄指現正處於初步構想，將承接過往業界討論作研究。

60多名「更新先鋒領袖」參觀故宮博物館及M+

懲教署舉辦的尋根文化之旅分為兩個階段，第一階段為本地尋根之旅，圍繞中華文化、民間技藝、戰爭歷史等安排出遊路線；第二階段則為祖國尋根之旅，將視乎疫情發展安排青少年前往大灣區城市考察。今日舉行誓師儀式後，60多名「更新先鋒領袖」的學校參觀香港故宮文化博物館、M+博物館和九龍寨城公園。