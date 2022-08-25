MIRROR演唱會｜調查小組推測墮屏重500公斤　據聞主辦方僅報500磅

撰文：何瑞芬
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由康文署領導的調查MIRROR紅館演唱會嚴重事故工作小組開會後指，發現斷裂的鋼索可承受力較市面同類鋼索少20%，而涉事LED屏幕實際重量亦較申報重量「有好大差距」。
該工作小組委員、香港工程師學會代表司徒家成今早（25日）解釋，一般鋼索可承受1,380公斤重物才斷，惟涉事鋼索拉斷力只有1,110公斤左右，較一般相差20%；小組推測墮下的LED屏幕重500公斤，據悉主辦方申報500磅（約227公斤） ，可能用了英制重量單位，故與實際「好大差距」，由於相關文件及資料均在警方調查中，暫未能證實數字。

對於責任誰屬，他稱暫未能查閱警方資料故不能定論，相信意外與總承辦商、分判在購材、安裝等方面溝通不足有關。

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司徒家成今早在電台節目表示，據國際標準，該類鋼索一般可承受1,380公斤重量，惟小組測試過後發現只有1,110公斤拉斷力，存在20%差距。至於現場LED屏幕，他指6個屏幕重量不一，大約推測重500至520公斤左右。

司徒家成指出，惟據工作小組的了解，與主辦單位上報康文署指屏幕重500磅（226.8公斤），存在較大差距，「大家有個差距，佢話500磅或者500斤都好啦，市斤同英制有差別，又會爭咗。」他強調，需要找到有關證明文件，該些文件正在警方手上，故難以證實數字。

他又預料，金屬疲勞有多個原因，小組初步認為，置上的護繩器原應固定鋼索免走位，但卻壓住鋼索，出現磨損，加速金屬疲勞，情況就像「榨蔗汁機」，包住內部的表皮太貼近內部，經過機器後會變形。他認為，屏幕升降時高度不一，操作時亦會令金屬加速老化，但相信與屏幕轉動無關。

▼7月28日，MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼

至於墮屏另一側被發現螺絲斷裂，他稱仍需要了解，現場用有限器材及顯微鏡調查，發現螺絲有剪口，整體螺絲紋狀況較佳，只有少少彎曲，需用化驗室高倍數的顯微鏡作進一步調查，但現時證物由警方保管。

料總承辦商與不同分判商缺乏溝通

意外發生至今已近一個月，究竟責任誰屬？司徒家成認為，演唱會由總承辦商交予不同分判商進行不同工序，如購買材料、安裝及設計等，相信是公司之間缺乏溝通引致，但難下定論總承辦商需負上最大責任，而一切材料、安裝合約等相關文件，已被警方檢走。

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