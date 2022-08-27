MIRROR演唱會︱阿Mo父發信　指Mo病況比預期進步　冀港府查出真相

撰文：黃金棋
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男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至明日（28日）剛好一個月，遭大屏幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。家庭發展基金總幹事羅乃萱周六晚（27日）在Facebook為阿Mo父親轉發代禱事項，信中指根據專家醫療團隊的診治，阿Mo比預期進步，而睡眠亦稍有改善。

由康文署牽頭組成的跨部門專責小組日前見傳媒時表示，調查揭鋼索承受力少兩成，而屏幕重量比申報有差距。在代禱信中阿Mo父親首次公開提及希望小組：「清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。」

▼7月28日晚　MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

羅乃萱周六晚上在Facebook轉發由阿Mo父親李盛林牧師發出的第五封代禱信，指從事發至今剛好一個月，形容：「回想當時的情況到現在，雖有很多生活各方面的適應和調整，但都是經歷了另類的學習和祝福。」至於阿Mo的情況，信中指根據專家醫療團隊的診治，其情況比預期進步，現時睡眠亦稍有改善，並感謝大眾持續的記念。

阿Mo父親希望，各方的醫療專家和護理可繼續幫助其運動神經和感知神經，最新的醫療方案亦可能幫助有所進展。信中又形容：「在過去艱辛的一個月中，（希望阿Mo）能在心態上調整，面對滿有盼望的明天。」

阿Mo父親亦首次公開提及康文署牽頭組成的跨部門專責小組，指希望小組能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。

李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師再發出代禱信，首次公開提及康文署牽頭組成的跨部門專責小組，指希望小組能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因。（資料圖片／翁鈺輝攝）

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

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