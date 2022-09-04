強制檢測｜67幢上榜 涉御．豪門、日出康城Sea To Sky、藍天海岸
新冠病毒疫情持續升溫，確診個案反彈後第三度破萬宗，醫務衞生局今晚（4日）發出最新一份強制檢測公告，共67幢大廈上榜，其中將軍澳有六幢大廈上榜，為全港之首。其中52幢大廈因有居民確診而被納入公告，包括九龍城豪宅御．豪門、將軍澳日出康城Sea To Sky 1座、沙田溱岸8號3座等。
此外，有15幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，其中東涌共七大廈幢上榜，東涌藍天海岸系列共佔四幢。當局指，任何人在8月29日至9月4日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周一或周二（5日或6日）進行核酸檢測。
▼9月4日部份強檢大廈▼
將軍澳六幢上榜佔最多
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有52幢大廈被納入強制檢測公告。將軍澳共計六幢上榜，包括日出康城Sea To Sky1座、煜明苑焜明閣、雍明苑澤明閣、英明苑明遠閣、安寧花園3座及健明邨明宙樓。
沙田及天水圍緊隨其後，分別有五幢上榜，沙田涉溱岸 8號3座、駿洋邨駿山樓等。天水圍涉天耀一邨耀逸樓、天耀二邨耀隆樓等。另外，荃灣、馬鞍山及粉嶺各佔三幢，其餘地方則僅有零星一至兩幢，三區上榜私樓有粉嶺榮福中心3座、荃灣荃景花園10座、荃灣灣景花園3座、元朗新時代廣場6座等。
政府宿舍方面，僅牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座上榜。
▼9月4日強制檢測公告▼
15幢大廈污水呈陽性納檢測 東涌佔一半
另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有15個指明地方被納入強制檢測公告。當中東涌上榜大廈最多，共有七幢上榜。藍天海岸系列就佔四幢上榜，涉藍天海岸5及6座、藍天海岸影岸．紅A及B座，其中影岸．紅A座及B座上榜。此外，逸東邨亦有三幢大廈上榜，包括逸東一邨祿逸樓及福逸樓，以及逸東二邨寶逸樓。
慈雲山及九龍城各有四幢及三幢上榜，全部皆為同一屋苑大廈，分別涉慈愛苑及東頭(二)邨。餘下的鑽石山僅有龍蟠苑龍珠閣一幢大廈上榜。
政府表示，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。
▼9月5日最新流動採樣站名單▼
強制檢測公告名單
陽性檢測個案曾到訪的地點︰
將軍澳煜明苑焜明閣
將軍澳雍明苑澤明閣
將軍澳英明苑明遠閣
將軍澳安寧花園 3 座
將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座
將軍澳健明邨明宙樓
觀塘翠屏南邨翠杏樓
觀塘安達邨孝達樓
藍田滙景花園 16 座
藍田康華苑宏康閣
秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓
牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座
牛池灣彩虹邨錦雲樓
牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 3 座
牛頭角牛頭角上邨常康樓
旺角富榮花園 10 座
長沙灣蘇屋邨荷花樓
九龍城德朗邨德瑤樓
九龍城沙浦道 83 號御．豪門
大角咀帝柏海灣 3 座
荃灣象山邨秀山樓
荃灣灣景花園 3 座
荃灣荃景花園 10 座
葵涌葵涌邨曉葵樓
葵涌葵盛東邨盛逸樓
青衣宏福花園 2 座
青衣青怡花園 7 座
馬鞍山頌安邨頌德樓
馬鞍山利安邨利盛樓
馬鞍山錦豐苑錦莉閣
沙田溱岸 8 號 3 座
沙田駿洋邨駿山樓
沙田乙明邨明耀樓
沙田碩門邨健碩樓
沙田碧濤花園 2 期嘉麗閣
大圍美城苑貴城閣
天水圍天澤邨澤輝樓
天水圍天恩邨恩翠樓
天水圍天富苑亨富閣
天水圍天耀一邨耀逸樓
天水圍天耀二邨耀隆樓
元朗新時代廣場 6 座
屯門兆畦苑兆強閣
筲箕灣愛蝶灣 3 座
鴨脷洲利東邨東茂樓
香港仔鴻福苑鴻麗閣
柴灣曉翠苑碧翠閣
粉嶺榮福中心 3 座
粉嶺景盛苑歡景閣
粉嶺皇后山邨皇盛樓
大埔頌雅苑頌美閣
大埔大元邨泰寧樓 B 座
污水陽性大廈：
鑽石山龍蟠苑龍珠閣
慈雲山慈愛苑愛賢閣
慈雲山慈愛苑愛寧閣
慈雲山慈愛苑愛裕閣
慈雲山慈愛苑愛富閣
九龍城東頭(二)邨安東樓
九龍城東頭(二)邨旺東樓
九龍城東頭(二)邨茂東樓
東涌逸東一邨祿逸樓
東涌逸東一邨福逸樓
東涌逸東二邨寶逸樓
東涌藍天海岸影岸．紅 A 座
東涌藍天海岸影岸．紅 B 座
東涌藍天海岸 5 座
東涌藍天海岸 6 座