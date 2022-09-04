強制檢測｜67幢上榜　涉御．豪門、日出康城Sea To Sky、藍天海岸

新冠病毒疫情持續升溫，確診個案反彈後第三度破萬宗，醫務衞生局今晚（4日）發出最新一份強制檢測公告，共67幢大廈上榜，其中將軍澳有六幢大廈上榜，為全港之首。其中52幢大廈因有居民確診而被納入公告，包括九龍城豪宅御．豪門、將軍澳日出康城Sea To Sky 1座、沙田溱岸8號3座等。



此外，有15幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，其中東涌共七大廈幢上榜，東涌藍天海岸系列共佔四幢。當局指，任何人在8月29日至9月4日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周一或周二（5日或6日）進行核酸檢測。



▼9月4日部份強檢大廈▼



將軍澳六幢上榜佔最多

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有52幢大廈被納入強制檢測公告。將軍澳共計六幢上榜，包括日出康城Sea To Sky1座、煜明苑焜明閣、雍明苑澤明閣、英明苑明遠閣、安寧花園3座及健明邨明宙樓。

沙田及天水圍緊隨其後，分別有五幢上榜，沙田涉溱岸 8號3座、駿洋邨駿山樓等。天水圍涉天耀一邨耀逸樓、天耀二邨耀隆樓等。另外，荃灣、馬鞍山及粉嶺各佔三幢，其餘地方則僅有零星一至兩幢，三區上榜私樓有粉嶺榮福中心3座、荃灣荃景花園10座、荃灣灣景花園3座、元朗新時代廣場6座等。

政府宿舍方面，僅牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座上榜。

▼9月4日強制檢測公告▼



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15幢大廈污水呈陽性納檢測 東涌佔一半

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有15個指明地方被納入強制檢測公告。當中東涌上榜大廈最多，共有七幢上榜。藍天海岸系列就佔四幢上榜，涉藍天海岸5及6座、藍天海岸影岸．紅A及B座，其中影岸．紅A座及B座上榜。此外，逸東邨亦有三幢大廈上榜，包括逸東一邨祿逸樓及福逸樓，以及逸東二邨寶逸樓。

慈雲山及九龍城各有四幢及三幢上榜，全部皆為同一屋苑大廈，分別涉慈愛苑及東頭(二)邨。餘下的鑽石山僅有龍蟠苑龍珠閣一幢大廈上榜。

政府表示，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼9月5日最新流動採樣站名單▼



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強制檢測公告名單

陽性檢測個案曾到訪的地點︰

將軍澳煜明苑焜明閣



將軍澳雍明苑澤明閣



將軍澳英明苑明遠閣



將軍澳安寧花園 3 座



將軍澳日出康城 Sea To Sky 1 座



將軍澳健明邨明宙樓



觀塘翠屏南邨翠杏樓



觀塘安達邨孝達樓



藍田滙景花園 16 座



藍田康華苑宏康閣



秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓



牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座



牛池灣彩虹邨錦雲樓



牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 3 座



牛頭角牛頭角上邨常康樓



旺角富榮花園 10 座



長沙灣蘇屋邨荷花樓



九龍城德朗邨德瑤樓



九龍城沙浦道 83 號御．豪門



大角咀帝柏海灣 3 座



荃灣象山邨秀山樓



荃灣灣景花園 3 座



荃灣荃景花園 10 座



葵涌葵涌邨曉葵樓



葵涌葵盛東邨盛逸樓



青衣宏福花園 2 座



青衣青怡花園 7 座



馬鞍山頌安邨頌德樓



馬鞍山利安邨利盛樓



馬鞍山錦豐苑錦莉閣



沙田溱岸 8 號 3 座



沙田駿洋邨駿山樓



沙田乙明邨明耀樓



沙田碩門邨健碩樓



沙田碧濤花園 2 期嘉麗閣



大圍美城苑貴城閣



天水圍天澤邨澤輝樓



天水圍天恩邨恩翠樓



天水圍天富苑亨富閣



天水圍天耀一邨耀逸樓



天水圍天耀二邨耀隆樓



元朗新時代廣場 6 座



屯門兆畦苑兆強閣



筲箕灣愛蝶灣 3 座



鴨脷洲利東邨東茂樓



香港仔鴻福苑鴻麗閣



柴灣曉翠苑碧翠閣



粉嶺榮福中心 3 座



粉嶺景盛苑歡景閣



粉嶺皇后山邨皇盛樓



大埔頌雅苑頌美閣



大埔大元邨泰寧樓 B 座



污水陽性大廈：

鑽石山龍蟠苑龍珠閣



慈雲山慈愛苑愛賢閣



慈雲山慈愛苑愛寧閣



慈雲山慈愛苑愛裕閣



慈雲山慈愛苑愛富閣



九龍城東頭(二)邨安東樓



九龍城東頭(二)邨旺東樓



九龍城東頭(二)邨茂東樓



東涌逸東一邨祿逸樓



東涌逸東一邨福逸樓



東涌逸東二邨寶逸樓



東涌藍天海岸影岸．紅 A 座



東涌藍天海岸影岸．紅 B 座



東涌藍天海岸 5 座



東涌藍天海岸 6 座

