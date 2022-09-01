強制檢測｜58幢上榜將軍澳佔6幢　涉清水灣半島、紅磡半島豪庭

疫情持續升溫，今日（1日）確診數字更突破萬宗。醫務衞生局今晚發出最新一份強制檢測公告，共58幢大廈上榜。其中有57幢大廈因有居民確診而被納入公告，將軍澳佔六幢，為全港之首，涉臨海住宅清水灣半島2座、公屋善明邨善禮樓、翠林邨彩林樓等。另外，亦有不少私樓上榜，包括馬鞍山銀湖‧天峰8座、荃灣麗城花園2期6座、青衣盈翠半島10座等。餘下僅觀塘一幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告。



當局指，任何人在8月26日至9月1日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周五或周六（9月2日或9月3日）進行核酸檢測。



▼9月1日強制檢測公告▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有57幢大廈被納入強制檢測公告。將軍澳共計六幢上榜，包括清水灣半島2座、廣明苑廣昌閣、和明苑和逸閣、頌明苑冠明閣、善明邨善禮樓及翠林邨彩林樓。

▼部份強檢大廈▼



青衣緊隨其後，共有五幢上榜，涉盈翠半島10座、青華苑華翔閣、青泰苑通泰閣、長青邨青梅樓及青楊樓。此外，大埔、沙田、屯門、荃灣分別有四幢大廈上榜，包括大埔太和邨福和樓、沙田水泉澳邨映泉樓、屯門大興邨興輝樓、荃灣環宇海灣6座等。其餘地方僅有一至三幢不等。

因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，僅一個指明地方被納入強制檢測公告，涉及觀塘順利邨利祥樓。

▼截至9月2日 流動採樣站▼



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政府明日（2日）將於黃大仙竹園北邨、荃灣梨木樹邨及青衣長青邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

9月1日強制檢測公告名單︰

大埔怡雅苑怡達閣



大埔曉運路2號德雅苑



大埔頌雅苑頌真閣



大埔太和邨福和樓



粉嶺皇后山邨皇樂樓



粉嶺御庭軒6座



上水翠麗花園6座



上水清河邨清澤樓



沙田博康邨博安樓



沙田㘭背灣街23號旭禾苑



沙田碩門邨新碩樓



沙田水泉澳邨映泉樓



大圍新翠邨新明樓



馬鞍山銀湖‧天峰8座



馬鞍山頌安邨頌智樓



馬鞍山耀安邨耀平樓



觀塘翠屏南邨翠杭樓



觀塘順利邨利恆樓



觀塘安泰邨景泰樓



秀茂坪曉麗苑曉安閣



藍田康雅苑桃雅閣



藍田康雅苑杏雅閣



牛頭角牛頭角下邨貴輝樓



牛頭角彩霞邨彩月樓



鑽石山鳳德邨雪鳳樓



黃大仙竹園北邨柏園樓



慈雲山慈正邨正德樓



將軍澳清水灣半島2座



將軍澳廣明苑廣昌閣



將軍澳善明邨善禮樓



將軍澳翠林邨彩林樓



將軍澳和明苑和逸閣



將軍澳頌明苑冠明閣



屯門田景路38號兆邦苑



屯門良景邨良華樓



屯門大興邨興輝樓



屯門兆麟苑銀麟閣



天水圍嘉湖山莊麗湖居2座



天水圍天盛苑盛昭閣



天水圍天悅邨悅泰樓



荃灣爵悅庭北爵軒



荃灣麗城花園2期6座



荃灣梨木樹邨樂樹樓



荃灣環宇海灣6座



青衣盈翠半島10座



青衣青華苑華翔閣



青衣青泰苑通泰閣



青衣長青邨青梅樓



青衣長青邨青楊樓



葵涌賢麗苑賢光閣



葵涌石籬二邨石怡樓



葵涌荔欣苑荔影閣



九龍城德朗邨德瑩樓



紅磡半島豪庭 2 座



何文田何文田邨綺文樓



鰂魚涌英皇道1048號益發 大廈



東涌滿東邨滿泰樓



污水樣本檢測呈陽性的大廈︰

觀塘順利邨利祥樓

