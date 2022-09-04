詐騙營｜多一名港人經協助下從柬埔寨回港　新增一求助被困老撾

東南亞騙案猖獗，多名港人被誘騙「賣豬仔」到當地。保安局今日（4日）表示，再多一名港人早前向入境處求助後，在中港部門協助下成功從柬埔寨回港，至今合共14名求助人在協調下安全返港。當局指，由今年1月截至9月3日，香港的執法部門，包括入境處和警務處，共收到44名港人的求助個案，連同今晚回港的一人，合共25人已返港。



據執法部門獲得的資料，其中31名港人已確認安全，當中25名已回港及四名無需進一步協助及跟進。其餘13人，根據最新資料，三人現身處緬甸，九人身處柬埔寨，與之前一樣，不過新增多一人身處老撾，他們的人身自由受到限制。



▼詐騙營內情況▼



累計25人已回港 另6人已確認安全

保安局發言人今晚表示，再多一名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐柬埔寨王國大使館以及保安局專責小組的協助下，今日由柬埔寨回港，並將於今晚稍後抵港。自保安局專責小組成立以來，合共14名求助人在其協調下安全回港。

局方又指，由今年1月截至9月3日，香港的執法部門，包括入境處和警務處，共收到44名港人的求助個案。據執法部門獲得的資料，其中31名港人已確認安全，當中25名（包括今晚抵港的一人）已回港，及四名無需進一步協助及跟進。

▼多名涉及東南亞求職騙案的港人▼



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13人被困緬甸、柬埔寨、老撾無人身自由

至於其餘13人，當局指根據最新資料，三人現身處緬甸，九人身處柬埔寨，與前日（2日）的數字相同；不過卻多了一人身處老撾，他們的人身自由受到限制。

保安局發言人呼籲，有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。

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當局又稱，市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。