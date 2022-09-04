日出康城、藍灣半島、宇晴軒等7屋苑污水陽性　26萬人要快測

本港新冠疫情持續，本地確診個案今日（4日）突破一萬宗。政府表示，西貢區、東區及深水埗區合共三區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及7個屋苑，包括日出康城、藍灣半島、杏花園、宇晴軒等。



政府將會陸續向當區居民、清潔工和物業管理員派發合共約26萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。



▼9月4日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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為應對新冠疫情，政府在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，新增受影響地區如下：

．西貢區 — 日出康城

．東區 — 杏花園、富景花園及藍灣半島

．深水埗區 — 宇晴軒、昇悅居及泓景臺

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。