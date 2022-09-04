確診大廈｜再達1.3萬幢　涉山頂億元豪宅七重天大廈、雲嶺山莊

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今晚（4日）更新確診大廈名單，過去14日有13,580幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,239幢大廈出現確診者，其次為九龍城區有1,226幢上榜，第三為東區有1,028幢。



新上榜或再有確診個案的大廈，9月3日呈報的有4,367幢，當中包括山頂豪宅，如市值過億元的老牌豪宅Eredine七重天大廈、山頂種植道雲嶺山莊、半山麥當勞道貳號。淺水灣南灣道的豪宅Belgravia同樣上榜。



▼部份新上榜確診大廈▼



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麥當勞道貳號、聯邦花園兩幢都有居民確診

據署方最新的確診大廈名單，過去14日累計共有13,580幢大廈出現確診者。18區中續以元朗區為重災區，共有1,239大廈上榜；九龍城區則以14日內有1,226幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；東區則是第三多大廈出現確診者，共有1,028幢。

中西區新呈報大廈包括多個豪宅，包括市值過億元的加列山道老牌豪宅Eredine七重天大廈、山頂種植道雲嶺山莊、半山麥當勞道貳號。西半山加冕臺、西半山巴丙頓山、西半山干德道聯邦花園的倫敦閣及維也納閣同樣上榜。

▼9月4日 確診大廈名單▼



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禮頓山3座、淺水灣Belgravia上榜

灣仔方面，新上榜的有跑馬地禮頓山3座、跑馬地大坑道嘉崙臺、大坑騰黃閣、司徒拔道松柏新邨C座、加路連大樓等。南區新呈報大廈涉及淺水灣南灣道的豪宅Belgravia、鴨脷洲南灣5座、碧瑤灣33及43座等。

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有一號銀海3座、海港城港威秀棠閣、M1 酒店等。九龍城新上榜大廈則有何文田山道仁禮花園B座、何文田寶雲閣3座、巴豪苑、欣榮花園2座、畢架山一號6座等。

▼9月4日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括Capri 2及10A座、傲瀧11座、天晉彗鑽海等。屯門新呈報大廈有御半山2A座、愉翠園8座、海景花園7座、滿名山滿庭5座。元朗方面則有加州豪園聖哥拉徑、御豪山莊1座、朗峰園1座、維園山莊1座。