天宇海、置富花園、瓏門等至少25屋苑污水陽性　26萬人要快測

本港新冠疫情持續，本地確診個案今日（5日）連續三日錄得萬宗個案。政府表示，沙田、屯門、油尖旺及南區合共四區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及至少25個屋苑，包括馬鞍山相連的嘉華星濤灣、天宇海、海典灣，以及南區置富花園、屯門瓏門等。



政府將會陸續向當區居民、清潔工和物業管理員派發合共約26萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。



▼9月5日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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為應對新冠疫情，政府在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，新增受影響地區如下：

．沙田區 — 沙田頭村、沙田頭新村、田心村、顯田村、上徑口、下徑口、嘉華星濤灣、天宇海、海典灣、富寶花園、錦龍苑、雅典居、濱景花園、碧濤花園一至三期及翠湖花園

．南區 — 置富花園、置富花園－雅緻洋房及南灣

．屯門區 — 山景邨、楊小坑村、瓏門、怡峰園、良田村、新墟村及菁雋

．油尖旺區 — 水渠道與花園街附近一帶住宅

水渠道與花園街附近一帶住宅.（政府新聞處圖片）

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。