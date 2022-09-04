疫情回流港女變無家者　打散工露宿街頭逾月：一晚俾人查4次身份

疫情下回流港人「冇錢冇地方」，無奈變成露宿者。有在內地工作多年的港女，因疫情改變工作環境，曾遷往澳門覓得工作，惟第五波疫情期間無法取得外勞藍卡，滯留兩星期後回港，一度在街頭露宿2個月，屢被人偷走身份證、手機及金錢等財物，「屋漏兼逢夜雨」腳部長期穿鞋露宿下發黑水腫，要往急症室求醫處方止痛藥，其後暫獲轉介宿舍居住及打散工維生。社協指接獲超過400宗回流港人求助個案，當中女性佔15%，她們露宿街頭的風險比男性更高，促請政府提供針對性支援措施。



長駐內地8年 疫情轉往澳門打工變滯留

「打工打咗咁多年，未試過露宿街頭，更加唔好講短期內唔見兩次身份證，結果搞到一晚都俾軍裝警查咗4次身份！」現年47歲的Balance，2015年起在內地工作並且長住深圳，即使中途曾在香港短暫工作，亦以深圳為家，即日來回往返中港兩地，直至2020年疫情爆發後環境改變，令她失去工作，今年5月轉往澳門打工，她獲得一間公司聘用，按當地規定必需取得俗稱藍卡的外勞工作證，並由香港入境處核實其居民身份，惟當時正處於第五波疫情最嚴竣時期，部分辦事處暫停辦公，在無法如期取得入境處回覆下，申領藍卡無望，她在當地露宿者之家暫住半個月，彈盡糧絕下今年6月底透過「回港易」返回香港。

由於香港已沒有親友可以投靠，衣着光鮮的她每日背着一個載有現金、衣物、身份證及少量財物的30L大背包，每日來回公廁、公園或公眾露天位置露宿，其間屢度遺失財物，2個月內兩度遺失身份證，手機亦被人偷走，由於餘錢不多，她未有即時補領身份證，結果有一晚睡在油尖旺區一個巿政街巿門口，凌晨被軍裝警察連查證其身份4次，催促她盡快補辦，夜不安寢。

回流香港被迫露宿街頭 雙腳水腫發黑求醫

Balance又稱，沒有住址及急需現金，只能尋找即日出糧的散工，曾獲聘在茶餐廳工作，中午12上班，凌晨零時下班，惟長期穿着鞋工作及街頭露宿，懷疑血液不流通及長期勞損，雙腳突然腫脹發黑，每走一步迎來劇痛，不得不前往廣華醫院急症室求醫，獲處方止痛藥，並要求隔數天後安排驗血查找病因，但她手頭上已沒有餘錢，趕着返工未有再覆診，事後僅在坊間藥房配止痛藥緩減痛楚，但已無法再繼續茶餐廳的工作，轉而從事速遞，按件數計算薪金。

她在街頭露宿2個月後，至今年8月透過社協外展社工「撈case」方式協助，轉介居住在非政府機構宿舍，每日朝8晚5關閉宿位期間打工，至傍晚又返回宿舍休息，不過宿舍規定超過晚上指定時間的晚歸者，便不准內進，她試過遲了下班又無處可去，結果由當日早上9時半開工，至翌日下午5點半方下班，即直踩上班32小時，中途只能坐在24小時洗衣店小休一會再開工，苦不堪言。

港女曾開清吧創業 疫情結業兼手部受傷斷筋

現年46歲的Kathy，早年與丈夫離異後，曾經任職過中廚及酒吧服務員，大約7至8年前開設清吧，不過受到2019年社會運動及疫情打擊，前年中無奈結業，她亦一度返回內地生活，直至儲蓄耗盡，加上意外受傷令左手兩條手筋斷裂，今年6月底回流香港接受治療，目前要定期覆診及接受物理治療，無法工作。較幸運是她來港後即獲朋友轉介社協支援，毋須露宿街頭，目前居住在非政府宿舍，輪候公屋14年未見回音，未來根本不知道如何打算。

社協就無家者現況進行調查，今年6月成功訪問109名無家者，當中有84.4%為男性，其餘為女性，受訪者平均年齡為57歲，只有10.1%受訪者成功上樓，其餘仍在街頭上掙扎求存，逾半受訪者沒有申領綜援，主要依靠積蓄、親朋借錢、工作收入、慈善機構派免費飯及長生津等方式過活。

社協要求政府設立「無家者友善政策」，為無家者提供免費健康檢查及醫療服務。(莫家文攝)

吳衞東：回流港人之中女性佔15%

調查顯示，89%受訪無家者曾試過露宿期間感到不適，包括牙患（65%）、四肢及關節痛（47.4%）、情緒不穩（37.1%）等狀況，而女性無家者自評健康平均分數為5.65分，比男性無家者評分略低，反映女性無家者健康狀態較差的局面，年紀愈大影響愈嚴重，尤其是持續兩年多的疫情，有56.9%受訪無家者指體育館關閉致無法使用洗澡設施，亦有39.4%指原露宿於廿四小時快餐店亦因禁止晚巿堂食而無處棲身。有77%受訪者指露宿令健康變差，主要涉及睡眠質素差（89%）、欠缺安全感致精神緊張（81%）、街頭露宿的衞生及天氣狀況影響（65%）等原因。

社協幹事吳衞東表示，疫情由2020年初爆發開始，回流港人的高峰期出現在2020年3至5月期間，單是3個月內便接收200個求助個案，總計至今超過400宗，當中女性比例約為15%。回流香港女性露宿街頭的不安感較男性大，但又難以與男性混合共住，「你知香港租金有幾荒誕，2500蚊一個床位房，你叫一個女性同廿幾個男人合租，仲要共用廚廁係有難度，但一間設有獨立廁所的劏房租金至少4500蚊，要一次過支付上期連按金大約1.3萬蚊，對佢哋嚟講又有困難。」他促請政府審視政策，提供專為女性而設的無家者外展社工隊、日間中心及女性專用宿位。