中秋節｜睇清賞月場地安排　佐敦谷公園延長開放　維園草坪凌晨關

中秋節將至，不少市民或會外出歡度佳節。康樂及文化事務署今日（3日）公布，佐敦谷公園及牛池灣公園等將於中秋節期間延長開放時間，不過維園中央草坪則會在中秋節（10日）及翌日追月（11日）凌晨2時至5時暫停開放，以進行清潔工作。



康文署表示，將會在於9月9日至11日期間調配人手，在轄下場地包括公園及公眾泳灘等加強巡邏，呼籲在場人士遵守有關禁止於公眾地方群組聚集及佩戴口罩的規例，並對違規、亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。



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康文署表示，在中秋節及中秋節翌日，維園中央草坪於凌晨2時至5時暫停開放。另外，多個場地亦會延長開放時間，包括佐敦谷公園在中秋節正日會延長開放兩小時，由早上5時開放至凌晨1時；而「追月」中秋節翌日則延長半小時，開放時間為早上5時至晚上11時半。

愛秩序灣公園中秋夜延長開放半小時 牛池灣公園延長一小時

另外，愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚在中秋節當日開放時間延長半小時，由早上6時半至晚上11時。而牛池灣公園開放時間則延長一小時，由早上6時半至午夜12時。

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康文署呼籲公眾遵守4人限聚令及口罩令

康文署又呼籲市民不要煲蠟，把蠟燃燒或溶化，又或把任何液體潑灑在熱蠟上。而蠟燭應放置在鐵罐或非易燃盛器內，以便收集蠟燭溶液，並待盛器冷卻後，棄置入垃圾箱內。此外，該署提醒市民不應拋擲熒光棒或其他物品到樹上，以免損壞樹木和弄污場地，亦不要放孔明燈。

該署又強調，市民在中秋節假日期間到轄下場地時，必須遵守有關禁止於公眾地方進行多於法例指定人數的群組聚集及佩戴口罩的規例，以減低病毒在社區傳播的風險。

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