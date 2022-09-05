全港廚餘比賽推動環保「由食做起」　冠軍隊伍可獲電動車

本港每日約有10,809公噸都市固體廢物被棄置於堆填區，當中約3,255公噸，即約三成為廚餘，遠高於新加坡。香港社建協會（社建）今日（5日）舉行「全港廚餘比賽新聞發佈會」，比賽的主要對象為幼稚園至中學生，亦設有公開組比賽，涉及親子繪畫創作、徵文、標語設計及創業項目建議書，獎金及獎品總值達100萬元，包括電動車、廚餘機、三色桶等。社建執行主席鄧肇峰期望，參賽者可透過比賽，認識到香港的廚餘問題，推動環保「由食做起」。



9月5日，香港社建協會宣布舉辦「全港廚餘比賽」。（歐陽德浩攝）

9月13日開放報名 11月30日截止

香港社建協會「全港廚餘比賽」設4個組別，分為親子繪畫創作、徵文、標語設計及創業項目建議書等比賽形式，於9月13日接受報名，經學校報名親子繪畫創作的截止限期為10月15日，其他全部將於11月30日截止。

其後，12月31日公布創業項目建議書晉級參賽隊伍，以及另外3個組別的得獎名單，並在明年2月4日舉行決賽及頒獎禮。此外，學校另設「積極參與獎」，詳情則稍後公布。

比賽分為4個組別 涉幼稚園、中小學生及公開組

親子繪畫創作：題目為「我的廚餘」，參賽年齡為6歲或以下、7至11歲或全日制小學生。



徵文：題目為「我與我的廚餘」，參賽年齡為12至15歲或全日制初中生，各年級的字數限制均不同。



標語設計：題目為「廚餘管理」，上限30字，參賽年齡為16歲至18歲或全日制高中生。



創業項目建議書：題目為「廚餘何處去？」，參賽年齡為公開組即16歲或以上，每隊限4至6人，於全港18區挑選一隊晉級決賽。參賽者能以學校或個人身份參與，地區方面可填上居所／學校／工作地址，每人只可參與一個隊伍。



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創業項目建議書比賽可獲電動車

獎品方面，親子繪畫創作、徵文及標語設計組別，其冠、亞及季軍得獎者可獲現金或書券。親子繪畫創作分別可獲1,000元、500元及300元；徵文為3,000元、2,000元及1,000元；標語設計則為1,000元、500元及300元。

至於創業項目建議書比賽，冠軍可獲電動車或25萬元廚餘項目起動基金；亞軍、季軍及殿軍則分別可獲15萬、10萬及8萬元廚餘項目起動基金；複賽優異獎（即晉升至決賽未能取得頭4名者）則可獲精美家電（廚餘機）；其他參賽者則亦有廚餘三色筒紀念品。

冀學生可認識到香港廚餘問題

社建執行主席鄧肇峰在致辭時表示，綠色及再生為今日的重點，亦是社建未來的發展方向。他認為學生為未來的社會棟樑，期望參賽者可透過比賽，認識到香港的廚餘問題，推動環保「由食做起」。

鄧亦指，有關電動車獎項的詳情，「容我保持神秘」，並稱已聯絡品牌，將稍後公布。至於上述比賽的報名方式，將與學校直接聯絡；公開組方面，則可在9月13日，到社建的官方網站或Facebook（按此）獲取報名方式。

是次比賽及項目由香港社建協會主辦、香港管綫學會協辦、環境及自然保育基金及環境運動委員會為資助機構；亦得到逾10個機構支持，包括港大、中大、科大、理大、浸大、香港生產力促進局、香港教育工作者聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會等。

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