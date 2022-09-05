四區空氣質素健康指數達「10+」嚴重級別　待東風增強才改善

環境保護署表示，部分地區監測站的空氣質素健康指數今日（5日）達至「10+」「嚴重」級別，包括中西區、南區、屯門、東涌。

署方預計，本港明日（6日）普遍晴朗及持續酷熱，吹西北風，明日空氣污染仍會處於較高水平，直至本周中期東風增強及降雨增多後，空氣質素才會逐步改善。



環保署表示，自8月31日起，持續錄得比正常為高的空氣污染水平，今日部分監測站的空氣質素健康指數，更達至「嚴重」健康風險級別。

資料顯示，在今日下午5時，中西區、南區、屯門、東涌均達「10+」嚴重水平；另有多區達到「10」，健康風險「甚高」，包括深水埗、銅鑼灣及中環。

截至下午5時，有4區健康風險達嚴重水平。（環保署網站截圖）

應減少在戶外逗留時間

署方解釋，受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及酷熱，西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，亦不利於空氣污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。

署方建議，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動；而一般市民亦應減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。