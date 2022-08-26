雨傘膠袋氾濫　調查：逾六成銀行食肆派發　中銀、譚仔最嚴重

市民為方便而使用的即棄雨傘膠袋，近年氾濫成災，環保組織綠領行動環一項調查，巡查183間銀行的分行及食肆，包括五大銀行及一些大型連鎖餐廳，發現超過六成在雨天會向市民提供雨傘膠袋，而中銀和譚仔的情況最嚴重。組織促請政府在2025年前立法規管派發雨傘膠袋，並呼籲各機構思考雨傘膠袋的必要性，現時已有更環保的方式取代。



環保組織綠領行動今日（26日）發表調查報告，今年7月至8月分別巡查86間銀行的分行和97間食肆分店，發現有約78%的銀行分行和46%的食肆分店有設置雨傘膠袋機，向市民提供雨傘膠袋，佔總調查數目中的六成。

設置最多雨傘膠袋機的三間銀行分別為中國銀行、匯豐銀行及恒生銀行，調查巡查了中銀和匯豐轄下逾20間分行，發現超過九成分行有設置雨傘膠袋機。連鎖食肆方面，13間譚仔和20間麥當勞中，逾六成設有雨傘膠袋機，第三位是大家樂，22間分店中亦有過半的設置率。組織指雨傘膠袋引發嚴重的環保問題，促請政府在2025年前立法規管派發雨傘膠袋。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍指，設置雨傘膠袋機等於是鼓勵市民使用，形容這些設備「一個都嫌多」，現時已有雨傘除水機和吹風機等設備可取代雨傘膠袋，而且大部份銀行分行和食肆經已使用防滑地板，向市民派發雨傘膠袋已非必要。

不少市民在進入室內場所時，順手拿取雨傘膠袋。（資料圖片）

綠領行動批評部份銀行和企業以為是提供良好服務，實則是將環保責任推向市民，聲稱要貫徹企業環保方針卻與其環保理念背道而馳，根本是「講一套做一套」。

綠領行動亦有去信13個政府部門，現時已有9個部門停止派發雨傘膠袋。其中康文署今年以書面確認轄下所有室內場地已停止派發雨傘膠袋，並提供除水器和雨傘架等設備。綠領行動助理公共事務經理陳小萍希望餘下的4個部門可向康文署借鏡，尤其是公務員事務局管理的社區疫苗接種中心，並指長者人流較多的康文署和醫管局都能停止派發雨傘膠袋，質疑為何疫苗接種中心仍提供。