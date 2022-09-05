強制檢測︱增73幢　24幢屬污水陽性　九龍城龍譽及嘉匯共9幢上榜

醫務衞生局今日（5日）晚上發出新一份強制檢測公告，有73幢住宅大廈上榜，當中49幢曾有多名住戶染疫，沙田區重災佔10幢，包括名城1期3座（北翼及南翼）、穗禾苑慶盛閣、希爾頓中心C座等。



另外，有24幢大廈污水陽性上榜，9幢來自九龍城的龍譽及嘉匯，另外荔枝角的美孚新邨亦有8幢上榜。



▼9月5日強制檢測公告▼



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沙田區10幢大廈上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有73幢大廈須強制檢測，當中49幢曾有多名住戶染疫，沙田區共有10幢住宅大樓上榜，是18區中最重災，涉及大圍名城1期3座（北翼及南翼）、沙田碩門邨喜碩樓、穗禾苑慶盛閣、新田圍邨富圍樓、水泉澳邨月泉樓、穗禾苑豐裕閣、希爾頓中心C座、恆安邨恆星樓、錦龍苑龍昇閣及錦禧苑錦欣閣。

觀塘區亦有7幢大廈上榜，包括安達邨正達樓、觀塘紀律部隊宿舍1座、順天邨天池樓、碧雲道133號康瑞苑、興田邨美田樓、油美苑淮美閣、牛頭角牛頭角下邨貴新樓。

其他上榜大廈包括元朗洪福邨洪昌樓、荃灣麗城花園3期5座、深井碧堤半島1座、油塘油美苑淮美閣、長沙灣宇晴軒6座、柴灣峰霞道8號景翠苑。

另外，有24幢大廈污水陽性上榜，當中9幢來自九龍城，分別為龍譽1A、1B、3座及嘉匯1、2、3、5、6、7座；荔枝角亦有8幢大廈上榜，全位於美孚新邭，分別為1期百老匯街2-4、6-8號、美孚新邨7期荔灣道10-12、14-16號、萬事達廣場1-3、5-7、9-11及15-17號。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月6日)▼



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政府周二（6日）將於南區石排灣邨、黃大仙竹園北邨、深井碧堤半島及洪水橋洪福邨重開流動採樣站，供有需要市民檢測。