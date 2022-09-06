12港人案｜鄧棨然家人事隔半年再收家書　指字跡太工整疑非鄧親筆

正於廣東省從化監獄服刑、十二港人之一的鄧棨然，其家人事隔半年，終於再收到鄧的家書。鄧棨然家屬於社交媒體公開有關信件，質疑字跡太工整，不似鄧棨然所寫，又懷疑寄出信件被「扣起」，令鄧棨然至今只收過4封信。



鄧棨然家人收到的信件寫於上月5日，鄧在信中「報平安」，指生活過得還好，自言「心情輕鬆，一無掛慮」，要家人不用擔心他，稱「陽光總會來臨。」鄧棨然又提到，至今共收過4封家書，最後一封寫於去年7月26日。

正於廣東省從化監獄服刑、十二港人之一的鄧棨然，其家人事隔半年終於再收到鄧的家書。(instagram)

鄧棨然家人質疑，家書不是鄧親筆所寫，「棨然手字邊有咁公整呀」，指可能是代筆或其他原因，「但點都好，總算叫做收到信啦」。另一方面，家屬指早有準備，所有書信都一定會被拆開過目，甚至扣起部分信件，但對於鄧棨然提到只收過4封信，直言「會唔會過份咗啲呢！」

鄧棨然前年因「組織他人偷越邊境」罪成，被深圳市鹽田區人民法院判囚三年及罰款二萬元人民幣，料於明年8月出獄。鄧棨然前年聯同其餘11名港人，涉於潛逃期間，被內地海警截獲，其中10人已先後被押送回港接受審訊，鄧棨然及喬映瑜則仍於內地服刑，他們兩人被指是案中主腦角色。