梁子超料開學及中秋節期間個案短期或加速上升　疫情見頂需時

本港新冠肺炎疫情持續，連日單日新增個案超過一萬宗。呼吸系統專科醫生梁子超今日形容，現時為「疫情交替期」，變種病毒株BA.4及5由17.8%升到60.7%，上升速度每周倍增，並已在社區已開始廣泛，抑制其他病毒株。他相信，要待BA.4及5的個案增速大幅減慢，才會明確看到疫情見頂的信號。



梁子超又預料，由於剛剛開學，以及中秋節期間社會上的活動增加，個案短期內或會加速上升。他呼籲市民盡量減少高危活動才可將疫情高峰拉低，如跨家庭聚會等，倘市民中秋節選擇到酒樓食肆用膳，最好先做快測。



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梁子超今日（6日）在港台節目《千禧年代》中表示，以七日平均確診個案數目來看，過去四周趨勢持續上升，四周前升幅較小，惟其後急升至33%及35%，最近一周雖稍為放慢，但仍有22%升幅。他預料情況會持續，形容現時為「疫情交替期」，變種病毒株BA.4及5由17.8%升到60.7%，上升速度每周倍增。

他又指，BA.4及5在社區已開始廣泛，並抑制其他病毒株，對其他病毒株亦有很強交叉免疫反應，其他變種病毒株則有初步下降跡象，形容：「跑贏咗自然其他選手會被淘汰。」

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梁子超預料，開學及中秋節期間，社會活動增加，個案短期內或加速上升，呼籲市民盡量減少高危活動，才可將疫情高峰拉低。他表示，如在戶外戴好口罩風險相對不大，但在酒樓食肆等存在感染風險，故市民除了進食期間外，其餘時間亦要戴好口罩，而跨家庭聚會出門前應先做快速檢測，避免影響其他食客。

對於當局自從7月以來未有再公布爆疫食肆，梁子超認為現時疫情爆發已相當廣泛，追蹤人手嚴重不足，情況亦有滯後：「如果𠵱家再用人手做呢樣嘢，都追唔到疫情傳播。」另外，現時學校個案亦增加，被問到是否需停課，他認為學校與社區爆發情況類似，如果有需要，應先採取階段性措施，先處理高風險的課外活動，之後是全日制上學的用膳、以及有沒有哪些學校或級別需要暫停，最後迫不得已才考慮採取全港性的措施。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片 / 林若勤攝）

至於二次感染方面，他指現時康復三個月後再受感染的比例約為1.5%至1.9%，反映在第五波疫情中、涉及病毒株BA.2的感染，對現時較流行的病毒株BA.4及BA.5，仍有較好保護作用，相信在此情況下，今波疫情的高峰，會遠低於第五波疫情的初期。