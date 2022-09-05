確診大廈｜逾1.3萬幢上榜　涉豪貝沙灣南灣、半島酒店等

本港今日（5日）新增10,021宗確診，連續三日破萬宗。衞生署今晚更新確診大廈名單，名單上共有13,533幢住宅大廈，佔全港約四分一。當中確診大廈名單則新增4,312幢大廈上榜或有新個案，較昨日少55幢。



名單中有不少豪宅及高尚住宅，包括山頂The Mount Austin 5座、數碼港貝沙灣南灣3及6座、香港島大潭白筆山的紅山半島3座；尚有19間酒店上榜，包括半島酒店及港威酒店。



▼部份新上榜確診大廈▼



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大圍名城10幢大廈上榜

確診大廈名單今日新增4,312幢大廈上榜或有新個案，十八區中，沙田區成新增大廈最多的區份，合共有440幢，當中包括豪宅及私人住宅，如大圍站上蓋豪宅名城有10幢大廈上榜，而全屋苑共12幢大廈，即幾乎「全軍覆沒」，高尚住宅玖瓏山有四幢大廈上榜，沙田第一城共23幢大廈上榜等。

元朗區僅次於沙田區，共429幢大廈上榜或有新個，包括Park Yoho Genova 15A座、Park Yoho Milano 31A座、Park Yoho Venezia 6B座、Grand Yoho有五幢大廈上榜等。觀塘區亦錄得352幢大廈，除凱滙1、2及3座外，尚有油塘Peninsula East 1及2座和海傲灣 2座等。

新確診大廈名單亦有不少豪宅上榜，包括豪宅西半山嘉兆臺、西半山雍景臺 1及2座、薄扶林碧荔臺、九龍塘畢架山一號15及16座等。

▼9月5日 確診大廈名單▼



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19間酒店上榜 油尖旺佔7間

酒店方面，有19間酒店上榜，其中油尖旺區上榜酒店最多，包括半島酒店、尖沙咀皇悅卓越酒店、恆豐酒店、港威酒店、九龍酒店等，其他尚有海韻軒海景酒店、海灣軒海景酒店、儷凱酒店、百利酒店、悅品天秀酒店．元朗等。

8幢大學宿舍上榜

至於學校宿舍方面，則有八幢大廈上榜，其中六幢學生宿舍及兩幢教職員宿舍，分別為香港大學聖約翰學院、香港理工大學學生宿舍(何文田)、香港理工大學學生宿舍賽馬會樓、香港科技大學學生宿舍1座、城市大學學生宿舍、香港中文大學賽馬會研究生宿舍3座；香港科技大學教職員宿舍2及4座及香港浸會大學職員宿舍2座。