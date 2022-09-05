3444宗學校呈報確診創新高　 歐家榮指屬預期內相信毋須全港停課

疫情持續升溫，本港今（5日）新增10,021宗確診，連續三日單日破萬宗染疫個案，再多8名患者死亡。

全港中小學新學年開課第三天，當局共接獲3,444宗新呈報，涉及1,169間學校，當中12間學校個別班級或全校須停課，包括有8人確診的聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園K2班。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，學校呈報個案大增是預期之內，相信政府不欲貿然全面停課，強調現階段最重要是做好風險管控，包括每日返學前做快測。他又指，疫情嚴峻，兒童受感染風險高，呼籲家長應盡快帶同適齡兒童接種。



新增個案中，有9,869宗屬本地確診個案，包括2,682宗經核酸檢測陽性，以及7,187宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同152宗輸入個案，即合共新增10,021宗確診。另再多8人死亡。

學校方面，當局在上周五（2日）下午、周六（3日）至今日（5日）共接獲3,444宗新呈報，涉及1,169間學校，包括2,864名學生及580名教職員分別來自286間幼稚園、467間小學、387間中學及29間特殊學校。



上述3444個案當中，有878宗是本月2日採樣或呈陽性，有819宗是本月3日採樣或陽性，809宗是昨日（4日）樣本陽性，另有592宗是今早（5日）樣本陽性，其餘346宗是上周五前的樣本陽性。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提到，周一的學校呈報個案較多，因校方累計周末及周一個案一併呈報。

聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園K2班，有8人染疫，該班別需要停課。(校方網頁圖片)

共有 737間學校在過去7天錄得有兩宗或以上個案，其中12間學校的個別班須停課一周，包括3間幼兒中心、3間小學、5間中學及1間特殊學校：

1/東區維多利亞幼稚園，PMA2下午班 ，2人染疫



2/屯門青松侯寶垣中學 ，5C班，2人染疫



3/沙田東華三院邱金元中學， 4B班，3人染疫



4/聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園， K2班，8人染疫



5/紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園，其中「嬰兒組」及「學部組」共7人染疫，由於學校環境較細及幼童戴口罩未必理想，建議校內全部4個組別停課



6/南區香港航海學校，2A班及2B班各有3宗，全部居於宿舍3樓東翼，同房宿生均要接受家居檢疫



7/元朗通德學校， 6A班，有3人染疫



8/北區International College Hong Kong ，7.4班，3人染疫



9/長洲聖心學校 ，6B班，3人染疫



10/屯門祟真書院， 6A班，3人染疫



11/ 九龍城BEAON school ，3C班，3人染疫



12/ 屯門匡智晨曦學校，P1級有1名老師染疫，因師生接觸較緊密， 且學生經常無戴口罩，故雖然只得一位老師染疫個案，仍建議停課



歐家榮指，每日面授課對學生身心發展重要，相信政府當局不欲貿然全港停課。(資料圖片)

被問到學校呈報數字高企，歐家榮指，學校復課進入第3日，染疫數字大幅增加，「都係我哋預期之內」，他提到，暑假前包括7月底至8月初，每日確診約3千至4千宗，當時學校個案則每日錄得約500宗至700宗，現時每日社區染疫個案已達萬宗，故相關升幅是預期之內，亦相信個案主要在社區感染。

料政府不會貿然停課

至於何時需要啓動全港停課，歐家榮則指，每日面授課對學生身心發展重要，相信政府當局不欲貿然全港停課，現時染疫以社區個案佔多，師生同屬社區一份子，感染風險增加，亦預期他們有機會感染，最重要是做好風險管控，當局知悉學校有爆發風險，期望精準抗疫，故建議家長一定要每日為學生做快測，一旦中招則停止上學，免將病毒帶入校園，可保護子女及其他同學，達到安全校園環境。「大家可以想像得到，如果無做快測，呢3000幾個（學生）返學係不堪設想。」

他又提醒，學生如有不適，即使快測陰性亦應暫時避免返學，因快測未必即時成功測出病毒。當局收到個案時，均會進行流行病學調查，如發現有個別班級有聚集或懷疑爆發，會建議個別班別停課。

政府擬調低疫苗通行證適用年齡，由現時12歲以上降至5歲，被問到有家長憂慮子女出現副作用，以及有否相關數據，他指，政府會考慮各項因素，如有具體資料會盡快公布，但當局盼可推高兒童接種率，因只有三分二的3至11歲兒童已打兩針，「即係仲有三分一未受到足夠保護。」他引述港大研究指，11歲以下兒童新冠入院案例中，15%出現神經系統併發症，留醫急症室則達 1.8%，另有研究顯示，部分染疫幼童會出現嘶哮症、急性壞死性腦炎，兒童多系統炎症等，他呼籲，由於疫情比較嚴峻，兒童受感染風險高，家長應盡快帶同適齡兒童接種，「都係保護兒童權利」。

籲市民別等二價疫苗 應盡早接種疫苗

歐家榮又提到，兒童打針後常見輕徵副作用包括輕微發燒、針口紅腫或痛，小部分人會出現過敏，「但睇唔到有嚴重常見情況出現。」他補充指，現時世界各地都有充足科學數據顯示，科興及復必泰均屬安全，衞生署亦有系統收集資料及進行評估，暫時未見兩種疫苗會令兒童出現嚴重併發症，對疫苗特質有嚴重過敏人士則詢問家庭醫生意見。

至於港府採購二價疫苗進度，他指港府暫未收到相關藥廠認可申請，他又提到，當局留意到不少「夠鐘」打針市民仍然猶豫或打算等待新一代疫苗，「我哋都呼籲市民唔好等，因為依家可使用嘅疫苗對預防重症、死亡有高度效能」，且由於現時疫情嚴峻，故應盡快接種足夠疫苗，確保有足夠保護。

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