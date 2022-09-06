藍田滙景花園第11座兩人未遵從強檢通告　其中一人被罰1萬元

本港近日確診數字持續破萬宗，政府加強突擊抽查強檢大廈的檢測情況。政府發言人表示，今早（5日）派員到藍田滙景花園第11座的出入口，查核受檢人士的檢測證明，210名受檢人士中，有兩人被發現未有遵從強制檢測公告，已向二人發強檢令，並向其中一人發出10,000元定額罰款通知書。



港府表示，在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處，今早8時15分聯同觀塘警區和衞生署，在藍田滙景花園第11座查核住戶檢測情況，行動於上午11時15分結束。行動共檢查210名受檢人士，當中兩人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測。政府亦向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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