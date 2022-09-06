東區醫院7名心臟科醫生確診　疑茶水間爆疫　部份非緊急服務暫停

本港疫情持續，今日（6日）新增9,373宗確診，東區醫院亦有7名心臟科醫生染疫，據初步調查了解他們均沒有一起出席聚會，但曾一起使用醫院內茶水間，醫管局正調查個案關聯。醫管局指，現時有關部門的緊急服務維持正常，但暫緩部份非緊急服務，局方會進行內部人手調配，港島東聯網其他心臟科團隊會提供協助。



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七人9.4起陸續確診 沒有一起出席過院外社交聚會

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，東區尤德夫人那打素醫院有七名心臟科醫生確診。據了解他們均在9月4日開始陸續確診，七人沒有一起出席過院外的社交聚會，但皆曾使用心臟導管中心內的茶水間，醫管局正調查個案關聯。暫時共12名心臟科醫生曾進入茶水間，除確診的七人外，其餘五人檢測結果為陰性，沒有病人受到影響。

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港島東聯網其他心臟科團隊會提供協助

目前相關病房設施已進行徹底消毒，稍後會做環境樣本調查，醫院會繼續會與衛生防護中心保持溝通。至於有關部門的緊急服務維持正常，並暫緩部份非緊急服務。醫管局會進行內部人手調配，港島東聯網其他心臟科團隊會提供協助。如需要更多人手支援，會從不同聯網調配人手協助。