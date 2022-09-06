疫情｜北京化工大學昌平校區爆疫　官方：學生返京後7日內不聚會

北京市新增1宗本土確診個案及5宗初步陽性個案，患者均為北京化工大學昌平校區的學生。



北京市疾控中心通報，確診患者於8月28日乘坐G572次列車返京，之後未有離校。自述9月4日出現發熱等症狀，9月5日就診，當日報告核酸檢測結果為陽性，9月6日診斷為確診病例，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。

另5宗初步陽性個案均為上述感染者同校學生，9月6日作為感染者的密切接觸者進行核酸檢測，初篩結果為陽性。

市疾控中心指，當前正值暑假結束、學生返校高峰，疫情傳播風險加大。高校、中小學校等人員密集場所是疫情防控重點，必須加強返校學生管理，做好風險人員排查，嚴格測溫、掃碼、查驗核酸檢測陰性證明等措施。

同時，教育學生做好進返京途中的個人防護，返校後加強健康監測，嚴格落實「日報告」、「零報告」制度；返京返校後7日內嚴格按規定落實核酸檢測頻次，減少校園流動，不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，不開展線下聚集性活動。

北京市委教育工委指出，當前仍有近23萬高校師生員工需要陸續返京返校，各高校要嚴格按照秋季開學疫情防控工作方案的要求，加強返校報到重點環節防控工作。一是返校前強化遠端管理，二是返京返校途中要做好防護指導，三是學生返校後要加強健康監測。