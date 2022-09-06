龔仁心被指騙5千萬打官司　商人稱信有投資機會　支票無填抬頭

華懋集團時任主席龔仁心被指以投資為名，誘商人投資5000萬元，惟有關款項卻用於龔如心與陳振聰的爭產案上，商人欲向龔討回金錢，案件今(6日)在高等法院審理。提告商人陳書春供稱，因龔曾承諾向他提供投資機會，而他與龔亦是深交，故他才會提供該5000萬元的支票，他亦承認該支票並沒有寫上枱頭。



原告陳書春及卓基工程有限公司，被告龔仁心、雄福有限公司、華懋慈善基金有限公司和黃乾亨黃英豪律師事務所。

原告陳書春承認，他提供與龔仁心等的5000萬元支票，並未有填寫抬頭。(朱棨新攝)

指龔曾稱其友人有投資機會

代表原告的律師陳詞時透露，陳於2009年和在廈門與龔仁心見面，龔指其朋友宋女士有投資機會，遊說陳投資土地發展及證券。陳因此透過卓基，向宋的雄福支付了5000萬元，但指宋最終把款項轉至黃乾亨黃英豪律師事務所及華懋慈善基金。原告於2014年入稟向眾被告追討。

陳書春今作供時稱，他於2009年和龔仁心到上海考察前，訂立投資合作備忘錄。其後雙方再有另一份撤銷投資備忘錄，龔承諾會退回投資款項。

陳書春指他與龔仁心(前)於2009年在上海考察時，龔曾承諾有投資機會。(資料圖片)

被告律師指龔無準備過文件

陳在接受辯方盤問時，承認投資備忘錄沒有提及投資利潤、時間和風險等，但指襲仁心曾稱宋是他的好友，亦答應會給陳更多合作機會。惟律師指龔仁心沒有準備過該些文件，陳否認並指對方「胡扯」。

案件編號：HCA 832/2014