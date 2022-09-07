逆向隔離｜促優先臨時聘用旅遊從業員　工會：有人已兩年幾冇工開

港府向內地提出逆向隔離措施，即港人前赴內地前先在港隔離，再閉環過關到深圳，毋須在內地進行「7+3」隔離。 香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺今日（7日）指，由於本港旅遊業未復蘇，數以萬計旅遊從業員已有兩年多沒有工作，故希望政府可在逆向隔離中心安排臨時職位，優先聘用旅遊業從業員。



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隔離中心與疫苗接種中心工作相近 培訓後可就職

林志挺今日在在港台節目中表示，由於旅遊業未復蘇：「兩萬幾個旅遊業從業員已經兩年無工開」。他表示，現時有17間社區疫苗接種中心，以及竹篙灣隔離中心設職位聘用旅遊業從業員，分別聘用600至700人。被問到逆向隔離中心與疫苗接種中心等所需技能是否相同？林認為工作具體內容接近，可為旅遊業從業員提供培訓：「隔離中心工作一段時間都做得非常好。」

竹篙灣月薪1.8萬料逆向隔離措施相約 工會：臨時職位都好過轉行

他又指，現時以竹篙灣隔離中心合約為月薪1.8萬，工作期為半年，估計逆向隔離措施維時同樣超過半年：「臨時職位好過轉行，第時未必肯返轉頭。」

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺表示，疫情對旅遊業從業員生計造成很大影響。（呂凝敏攝）

被問到有多少旅遊業從業員仍未轉行，他指大部份已轉職保安等，部份希望復蘇後重回旅遊業本行，不過部份已有安定工作的從業員則對行業失去信心：「有份安定啲工作，就算現時有番少少生意，都覺得未正常通關，旅務業仍有不確定因素。」至於近日復工人數方面，林志挺指現時料有300至400間旅行社經營本地遊及訂機票等業務，工作人數只為1000至2000人。