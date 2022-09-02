逆向隔離｜三大操作問題待解決　閉環管理成挑戰　港須讓權內地？

新冠疫情爆發兩年多以來，香港與內地免檢疫通關一直遙遙無期，即使北上港人願意接受內地嚴格隔離措施，名額仍是僧多粥少。特首李家超昨日（1日）向廣東領導提出「逆向隔離」建議，北上內地人士可以在香港河套區方艙隔離，以紓緩目前「健康驛站」名額不足的困境，獲內地方面開綠燈，雙方將設立小組跟進落實，無疑是一個突破。



從實務來看，「逆向隔離」最少有三個問題有待解決，包括檢測標準、兩地人員如何參與閉環管理，相信港府與內地相關部門商討必會觸及。



深圳灣口岸現時經常大排長龍。（資料圖片）

內地CT值要求高

首先是檢測標準「睇齊」，李家超昨已表明，兩地專班會討論「逆向隔離」的各項標準。目前香港與內地的檢標準並不相同，主要是核酸檢測陽性的界線劃在哪裡。以內地標準，CT值要達到40才算陰性，過去一些曾染疫港人，過關檢測才發現CT值未達內地的高標準，以致要留院多日才能出院。民建聯立法會議員陳恒鑌認為，要跟從內地標準並不困難，因為現時到內地「健康驛站」亦是採取內地標準，「逆向隔離」與內地標準看齊亦很合理，並無附加新要求。

不過有政界中人就認為，應該就康復者的過關CT值作統一規定，例如CT值達35以上亦能放行，以免因CT值一直不達標而滯留香港。

李家超昨日提到，完成「逆向隔離」的人士，不需要再於內地接受7+3隔離，陳恒鑌指，如果確實「逆向隔離」後不再需要3天居家健康監測，固然是好消息，但即使仍要居家監測，亦與現時的規定一樣，「無增加到新嘢」。

特首李家超與政務司司長陳國基昨日見記者，交代粵港合作。（鄭子峰攝）

閉環管理具挑戰 湯家驊：緊急法仍生效

其次，「逆向隔離」須採取嚴格的閉環管理，實際上如何操作？會否有內地衞生部門加入管控？陳恒鑌指，以現時竹篙灣隔離檢疫中心經驗來看，工作人員並不算多，亦有兩地醫護、檢測人員合作的經驗，兩地可以加強合作互相「補位」。他認為需要考慮的是照顧和管理人員的人數，他昨日提出參考內地健康驛站，工作人員都要接受閉環，內地衞健委可派員監督和管理。

實政圓桌立法會議員田北辰日前亦指，「逆向隔離」必須做到滴水不漏，以免影響內地疫情，這視乎香港「畀（內地）幾多權力和機會參與」。

第五波爆發初期，本港醫療人手不足，行政會議通過引用《緊急法》，賦權政務司司長可批出豁免註冊予醫護治療病人，倘今次內地人員參與香港的「逆向隔離」安排，法律上是否可行？行會成員、資深大律師湯家驊表示，以他理解，今年2月政府運用緊急條例豁免內地醫護人員來港註冊，條例仍然生效，如果現時政府再度引入內地醫護來港，仍可以根據這條項豁免進行，毋須另訂新例。

市民關注北上流程 議員倡全港定點上車接載

第三，不少市民關注北上程序與交通安排，特別是河套區距離市區較遠，難以直達。陳恒鑌認為，可將交通配套和過關手續一併整合，指現時旅遊巴「無工開」，港府可在全港指定地點設立上車站，讓市民上車直達河套區「逆向隔離」中心。

由於海關人員需要設置儀器，因此可以在「逆向隔離」中心外劃出一個地點或停泊流動車，專門為市民辦理過關手續，市民完成後才進入「逆向隔離」中心開始隔離程序。陳恒鑌指，這項安排可讓海關人員毋須閉環管理，減輕相關人手壓力。