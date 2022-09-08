安達臣道冧天秤｜李家超︰非常關注及難過　勞工處及警方調查追責

安達臣道房協地盤天秤昨（7日）發生倒塌意外，造成3死6傷。特首李家超今早(8日)出席活動後表示，非常關注昨日發生的嚴重事故，感到非常難過，對傷者及死者家屬致深切慰問，並祝願早日康復。



他強調，勞工處及警方將分別展開調查，包括事故成因及責任誰屬，警方亦會呈交死因調查報告，以決定有否需要召開死因研訊，另會調查事故有否涉人為疏忽。



▼ 9月7日秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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李家超表示，勞工處將循事故成因及責任誰屬方向展開調查，並邀請專家參與；另警方重案組會展開全面死因調查及向死因裁判官呈交調查報告，以研究有否需要召開死因研訊。他又提到，調查期間倘發現涉人為疏忽，會循刑事調查開展。

勞工處已要求涉事地盤停止運作天秤，亦正調查其他承建商在地盤使用天秤的狀況，並已要求停運，直至勞工處作出批准。當局亦會協助家屬，獲得應有的工傷賠償。

當局將修訂《職業安全及健康條例》 最高罰款額增至1000萬元

李家超又指，政府已決定修訂《職業安全及健康條例》，最高罰款額由50萬元提升至1,000萬元，最高監禁監禁刑罰由6個月至兩年，盼立法會可加快審議通過，加強阻嚇力。

被問到疫苗通行證年齡擬下降至5歲，他表明此舉主要為保障兒童安全健康，不少醫學實證顯示疫苗對防重症及死亡起積極作用，但他未有回應何時會公布詳情。